Адиев уйдет из «Крыльев Советов» в ближайшее время. Юран возглавит клуб (Сергей Ильев)
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в ближайшее время покинет самарский клуб, сообщает инсайдер Сергей Ильев.
Руководство приняло решение расстаться со специалистом и рассчитывает подписать с Адиевым документы о расторжении соглашения.
Утверждается, что в «Крыльях» уже определились с кандидатурой нового главного тренера – им станет Сергей Юран. По мнению руководства клуба, команде необходим антикризисный специалист, который сможет сохранить прописку в РПЛ.
После 22 туров самарцы занимают 13-е место в Мир РПЛ, набрав 21 очков.
Адиев возглавляет «Крылья» с лета 2025 года. На этой неделе сообщалось, что тренер ведет переговоры о возможном назначении в «Актобе».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
