  • Адиев уйдет из «Крыльев Советов» в ближайшее время. Юран возглавит клуб (Сергей Ильев)
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в ближайшее время покинет самарский клуб, сообщает инсайдер Сергей Ильев.

Руководство приняло решение расстаться со специалистом и рассчитывает подписать с Адиевым документы о расторжении соглашения.

Утверждается, что в «Крыльях» уже определились с кандидатурой нового главного тренера – им станет Сергей Юран. По мнению руководства клуба, команде необходим антикризисный специалист, который сможет сохранить прописку в РПЛ.

После 22 туров самарцы занимают 13-е место в Мир РПЛ, набрав 21 очков.

Адиев возглавляет «Крылья» с лета 2025 года. На этой неделе сообщалось, что тренер ведет переговоры о возможном назначении в «Актобе».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Юран антикризисный специалист? 😅😅😅
Илью Садыгова тогда уж необходимо
Смехом смехом, а не удивлюсь, если он будет в крыльях)
Если я не ошибаюсь Юран уже спасал Химки от вылета прямого
Круговорот Юрана в футболе. Тошнит уже
Ну не надо совсем утрировать, такие специалисты всегда нужны в клубах второй восьмёрки. Этот круговорот же не только у нас в РПЛ.
Вот это популизм уровня спорц. Мало того, что специалист для региональных клубов подходящий, так его ещё и в России почти год не было
Туфан покупает Крылья? Федорищев, не спи)
Мидас наоборот: яркая команда, к которой прикоснулся Адиев, стала унылым навозом
Уж лучше Барсик, чем физрук
А что Барсик не физрук?)) Вот это анекдот.
Юран "король неустоек"!!!!...
Оно не тонет)))) Хорошую неустойку при расторжении только не забудьте прописать)))
4.04 Зенит-КС
7.04 КС-Цска в Кубке
Юран стартует хорошо)
А если вынесет обоих?
Врядли, но стартует он хорошо
Искренние соболезнования Крылья Советов
Кто угодно лучше физрука адиева
Вы в себя то придите. Юран это полный 0 , он наложил в штаны везде, где бы не работал, на любой должности.
То есть план не остаться, а вылететь
Материалы по теме
Магомед Адиев: «Прилетал к друзьям в Казахстан – получилось, что встретились и с руководством «Актобе». Обсудили возможное сотрудничество, у меня заканчивается контракт с «Крыльями»
25 марта, 12:49
Адиев останется в «Крыльях», заявил глава клуба Яковлев: «Рады, что наш тренер востребован и ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с нами и продолжит работу»
25 марта, 10:58
Похоже, Адиев уходит из «Крыльев» в «Актобе». Чтобы тренировать Нани?
24 марта, 17:32
Адиев про «Актобе»: «Я никуда не сбегал. Веду разговор о назначении на лето – у меня есть обязательства перед «Крыльями». Завтра вопрос так или иначе решится, думаю»
24 марта, 15:43
