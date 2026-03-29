Адиев уйдет из «Крыльев Советов» в ближайшее время. Юран возглавит клуб (Сергей Ильев)

Адиев уйдет из «Крыльев Советов».

Главный тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев в ближайшее время покинет самарский клуб, сообщает инсайдер Сергей Ильев.

Руководство приняло решение расстаться со специалистом и рассчитывает подписать с Адиевым документы о расторжении соглашения.

Утверждается, что в «Крыльях» уже определились с кандидатурой нового главного тренера – им станет Сергей Юран . По мнению руководства клуба, команде необходим антикризисный специалист, который сможет сохранить прописку в РПЛ.

После 22 туров самарцы занимают 13-е место в Мир РПЛ , набрав 21 очков.

Адиев возглавляет «Крылья» с лета 2025 года. На этой неделе сообщалось , что тренер ведет переговоры о возможном назначении в «Актобе».