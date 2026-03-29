  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тяпушкин верит в чемпионство ЦСКА через год: «Если оставить Челестини и новых игроков. Боеспособный коллектив, талантливых ребят — вагон!»
3

Тяпушкин верит в чемпионство ЦСКА через год: «Если оставить Челестини и новых игроков. Боеспособный коллектив, талантливых ребят — вагон!»

Тяпушкин верит в чемпионство ЦСКА через год: если оставить Челестини.

Бывший вратарь ЦСКА Дмитрий Тяпушкин считает, что тренеру армейцев Фабио Челестини нужно дать еще год для улучшения результатов.

После 22 туров текущего сезона красно-синие занимают в РПЛ 5-е место.

«Я не сомневаюсь в способностях Челестини. Вливание большого количества игроков повлияло на текущие результаты команды. Тем более все разной национальности. Не зря же в СССР говорили, что команда выстраивается три года. Тренеру нужен такой срок. Сейчас, думаю, чуть меньше. Сразу чемпионом сложно стать. 

Если Челестини оставить еще на год и тех игроков, которых он подобрал, то это возможно. Я много итальянского, испанского футбола смотрю. В «Милан» приходят новые футболисты, и они начинают что-то показывать к концу чемпионата только. Поэтому ЦСКА — боеспособный коллектив. Там талантливых ребят — вагон! Просто нужно немного времени», — сказал Тяпушкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoЛусиано Гонду
logoДмитрий Баринов
logoДанила Козлов
logoМаксим Воронов
logoМатеус Рейс
logoпремьер-лига Россия
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Согласен.
Артета строил Арсенал несколько сезонов. Сколько было критики, что это молодёжь, что они ничего не могут во взрослом футболе.
И вот молодежь подросла.
В целом так и есть, но современные тенденции видоизменились. Теперь требуют результата здесь и сейчас
На следущий год уже может и не быть этой молодежи которая сейчас.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
