  «Интер Майами» Месси начал переговоры с окружением Каземиро. Хавбек «МЮ» открыт к переходу
«Интер Майами» Месси начал переговоры с окружением Каземиро. Хавбек «МЮ» открыт к переходу

«Интер Майами» начал переговоры с окружением Каземиро.

«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, начал работу над подписанием хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который 30 июня может стать свободным агентом.

Клуб МЛС приступил к переговорам с окружением 34-летнего игрока сборной Бразилии и сделал стартовое предложение по контракту, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каземиро открыт к переходу в «Интер Майами», воспринимая американский клуб как амбициозный проект. 

Также у полузащитника есть предложения от европейских и саудовских клубов.

В 29 матчах сезона АПЛ на счету Каземиро 8 голов и 2 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Логичное продолжение от Каземиро. Будет его последний ЧМ и можно уже спокойно доигрывать карьеру
очень сильно понижение в классе, конечно, после такого сезона в АПЛ.
мог бы еще года 2-3 где-нибудь в Италии поиграть, например в Милане, с Модричем - кто скажет нет?
очень сильно понижение в классе, конечно, после такого сезона в АПЛ. мог бы еще года 2-3 где-нибудь в Италии поиграть, например в Милане, с Модричем - кто скажет нет?
Согласен. На месте Каза, я бы или в Италию/Испанию поехал (если хочешь в футбол еще поиграть), или в пустыню (если хочешь бабок залутать). Ехать сейчас в США для него - нелогичный шаг. Но может человек просто устал от футбола.
Каземиро хорошо с Францией смотрелся, да и МЮ сейчас. Лучше бы в Бразилейро ехал, если в Европе себя не видит. Какой-нибудь Либертадорес вполне мог бы зацепить.
Парк защитников бы еще ,да и нап не помещает
Парк защитников бы еще ,да и нап не помещает
Для чего? Еще раз выиграть чемпионат мексиканских сантехников?)))
Похоже Месси там совмещает должность спортдира
Материалы по теме
«МЮ» предлагал Каземиро новый контракт, с хавбеком связывались клубы АПЛ и Ла Лиги. Бразилец отверг все эти варианты и хочет перейти в «клуб-победитель» (As)
вчера, 18:31
Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)
26 марта, 13:12
Каземиро сможет сыграть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона. Из контракта убрали пункт о продлении, если бразилец проведет 35 игр в основе (MEN)
25 марта, 14:09
