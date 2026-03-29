«Интер Майами» Месси начал переговоры с окружением Каземиро. Хавбек «МЮ» открыт к переходу

«Интер Майами» начал переговоры с окружением Каземиро.

«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, начал работу над подписанием хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который 30 июня может стать свободным агентом.

Клуб МЛС приступил к переговорам с окружением 34-летнего игрока сборной Бразилии и сделал стартовое предложение по контракту, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каземиро открыт к переходу в «Интер Майами», воспринимая американский клуб как амбициозный проект.

Также у полузащитника есть предложения от европейских и саудовских клубов.

В 29 матчах сезона АПЛ на счету Каземиро 8 голов и 2 ассиста.