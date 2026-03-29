«Интер Майами» Месси начал переговоры с окружением Каземиро. Хавбек «МЮ» открыт к переходу
«Интер Майами» начал переговоры с окружением Каземиро.
«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, начал работу над подписанием хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который 30 июня может стать свободным агентом.
Клуб МЛС приступил к переговорам с окружением 34-летнего игрока сборной Бразилии и сделал стартовое предложение по контракту, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Каземиро открыт к переходу в «Интер Майами», воспринимая американский клуб как амбициозный проект.
Также у полузащитника есть предложения от европейских и саудовских клубов.
В 29 матчах сезона АПЛ на счету Каземиро 8 голов и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
мог бы еще года 2-3 где-нибудь в Италии поиграть, например в Милане, с Модричем - кто скажет нет?