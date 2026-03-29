Литвинов о двух игроках «Спартака» в сборной России: «Расстраивает. Клуб работает, в дальнейшем будет лучше»
Литвинов расстроен тем, что в сборной России лишь два игрока «Спартака».
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о количестве игроков красно-белых в составе сборной России.
— В сборной России всего два спартаковца — ты и Умяров. Не расстраивает, что так мало?
— Конечно, расстраивает. Клуб работает, в дальнейшем будет лучше. Раньше у нас в «Спартаке» выходили 3-4 россиянина на поле, а сейчас уже 5-6.
Все зависит от игровой практики — если она есть, то Валерий Карпин видит это, вызывает в сборную, – сказал Литвинов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Бей Почаще по воротам , у тебя Получится, Вперёд Спартак!
