Литвинов о двух игроках «Спартака» в сборной России: «Расстраивает. Клуб работает, в дальнейшем будет лучше»

Литвинов расстроен тем, что в сборной России лишь два игрока «Спартака».

Полузащитник «Спартака » Руслан Литвинов высказался о количестве игроков красно-белых в составе сборной России.

— В сборной России всего два спартаковца — ты и Умяров. Не расстраивает, что так мало?

— Конечно, расстраивает. Клуб работает, в дальнейшем будет лучше. Раньше у нас в «Спартаке» выходили 3-4 россиянина на поле, а сейчас уже 5-6.

Все зависит от игровой практики — если она есть, то Валерий Карпин видит это, вызывает в сборную, – сказал Литвинов.