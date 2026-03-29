Нино о «Зените»: «Все мотивированы и хотят стать чемпионами. Мысли об усталости – в стороне

Нино о «Зените»: все мотивированы и хотят стать чемпионами.

Защитник «Зенита » Нино после победы над «Кайратом» (2:0) в товарищеском матче заявил, что сине‑бело‑голубые мотивированы вернуть себе чемпионский титул в РПЛ .

После 22 туров «Зенит» занимает второе место в таблице, отставая на одно очко от «Краснодара».

— Всегда очень приятно играть на родном стадионе при своих болельщиках. Понимали, что это тренировочная игра, но важно побеждать и в таких. Очень здорово провели матч, он прошел под нашим контролем. Все показали хорошую игру. Это добавит уверенности перед следующими играми.

— Вы один из тех футболистов, кто играет очень много. Не устали?

— Чуть‑чуть устал, но мне кажется, все ребята провели хорошую зимнюю подготовку и физически хорошо готовы. Все мотивированы и хотят стать чемпионами. Все мысли об усталости – в стороне, — сказал Нино .