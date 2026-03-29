9

«Обмен Дивеева на Гонду изначально выглядел проигрышным вариантом. Игорь – лучший российский центральный защитник в РПЛ». Хомуха о ЦСКА

Дмитрий Хомуха считает, что ЦСКА зря согласился обменять защитника Игоря Дивеева в «Зенит» на форварда Лусиано Гонду в январе.

«Обмен Дивеева на Гонду изначально выглядел проигрышным вариантом для ЦСКА. Потому что Дивеев на сегодняшний день — это лучший российский центральный защитник в РПЛ. Поэтому все, что происходит сейчас — закономерно. 

В этом вся и проблема у ЦСКА сейчас: вопросы в атаке не решились, а проблемы в обороне, наоборот, появились. Те игроки, на которых рассчитывали как на замену Дивееву, пока не оправдывают ожиданий», — сказал бывший футболист ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
А мне кажется у ЦСКА слишком молодой состав , который не может весь сезон провести на самом высоком уровне, плюс мало игроков , которые реально могут усилить игру выходя на замену . Любят наши эксперты делать выводы , Лусиано еще себя покажет . Задумка с обменом была правильная , не может команда играть без нападающих .
Ответ lovec23
Лусиано не нападающий в прямом смысле этого слова , это поздно поняли у нас , и еще не поняли в ЦСКА.
Без Гинера никого облапошить не получается. Беда😁
Хорошая мысля приходит опосля
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
Это всё голословное балабольство. Следующие матчи покажут.
Если уж Дивеев самый лучший защитник в РПЛ, то какой уровень остальных тогда....))
Так зениту ничего не дал это переход, только паспорт играл роль.
Ответ Spartakus1984
Ну как не дал? Баласт скинули, конкурента ослабили(
Причём здесь обмен. Баринов, Рейс без обменов пришли. Тоже пока толку кот наплакал. Скорее отрицательный результат. Гонду ничем не лучше и не хуже. Также на красную провалился, как и остальные. Только команда должна нивелировать эти неудачи в ходе матча, не разваливаться, а ничего не выходит пока.
Почему все ждали что тот же Баринов сходу лидером станет тоже непонятно.
Так что ничего плохого в самом обмене нет. Хотели грамотно воспользоваться им. Тренер ищет. И на мой взгляд, чересчур рискует. Наотмашь прямо. Как с Краснодаром. Так то нескучно. Только диапазон эмоций чрезвычайно широкий ☺️
