«Обмен Дивеева на Гонду изначально выглядел проигрышным вариантом. Игорь – лучший российский центральный защитник в РПЛ». Хомуха о ЦСКА
Хомуха о ЦСКА: обмен Дивеева на Гонду изначально был проигрышным вариантом.
Дмитрий Хомуха считает, что ЦСКА зря согласился обменять защитника Игоря Дивеева в «Зенит» на форварда Лусиано Гонду в январе.
«Обмен Дивеева на Гонду изначально выглядел проигрышным вариантом для ЦСКА. Потому что Дивеев на сегодняшний день — это лучший российский центральный защитник в РПЛ. Поэтому все, что происходит сейчас — закономерно.
В этом вся и проблема у ЦСКА сейчас: вопросы в атаке не решились, а проблемы в обороне, наоборот, появились. Те игроки, на которых рассчитывали как на замену Дивееву, пока не оправдывают ожиданий», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Почему все ждали что тот же Баринов сходу лидером станет тоже непонятно.
Так что ничего плохого в самом обмене нет. Хотели грамотно воспользоваться им. Тренер ищет. И на мой взгляд, чересчур рискует. Наотмашь прямо. Как с Краснодаром. Так то нескучно. Только диапазон эмоций чрезвычайно широкий ☺️