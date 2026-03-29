«Обмен Дивеева на Гонду изначально выглядел проигрышным вариантом. Игорь – лучший российский центральный защитник в РПЛ». Хомуха о ЦСКА

Хомуха о ЦСКА: обмен Дивеева на Гонду изначально был проигрышным вариантом.

Дмитрий Хомуха считает, что ЦСКА зря согласился обменять защитника Игоря Дивеева в «Зенит» на форварда Лусиано Гонду в январе.

«Обмен Дивеева на Гонду изначально выглядел проигрышным вариантом для ЦСКА. Потому что Дивеев на сегодняшний день — это лучший российский центральный защитник в РПЛ. Поэтому все, что происходит сейчас — закономерно.

В этом вся и проблема у ЦСКА сейчас: вопросы в атаке не решились, а проблемы в обороне, наоборот, появились. Те игроки, на которых рассчитывали как на замену Дивееву, пока не оправдывают ожиданий», — сказал бывший футболист ЦСКА.