Райс, Сака, Мадуэке, Стоунз и еще 4 игрока из-за травм покинули сборную Англии перед матчем с Японией
Еще восемь игроков покинули расположение сборной Англии и вернулись в свои клубы из-за травм и повреждений после товарищеского матча с Уругваем (1:1).
В преддверии товарищеской игры с Японией, которая пройдет 31 марта на «Уэмбли», тренировочный лагерь «трех львов» покинули Аарон Рэмсдейл («Ньюкасл»), Фикайо Томори («Милан»), Доминик Калверт-Льюин («Лидс»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Нони Мадуэке, Деклан Райс и Букайо Сака (все – «Арсенал»).
Ранее сообщалось, что Харви Барнс и Бен Уайт вызваны в сборную Англии вместо Эберечи Эзе и Джарелла Куансы.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт сборной Англии
Снова Стоунз?
Далеко не каменный
