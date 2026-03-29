Райс, Сака, Мадуэке, Стоунз и еще 4 игрока из-за травм покинули сборную Англии перед матчем с Японией

Еще 8 игроков покинули расположение сборной Англии из-за травм.

Еще восемь игроков покинули расположение сборной Англии и вернулись в свои клубы из-за травм и повреждений после товарищеского матча с Уругваем (1:1).

В преддверии товарищеской игры с Японией, которая пройдет 31 марта на «Уэмбли», тренировочный лагерь «трех львов» покинули Аарон Рэмсдейл («Ньюкасл »), Фикайо Томори («Милан »), Доминик Калверт-Льюин («Лидс »), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Нони Мадуэке, Деклан Райс и Букайо Сака (все – «Арсенал»).

Ранее сообщалось , что Харви Барнс и Бен Уайт вызваны в сборную Англии вместо Эберечи Эзе и Джарелла Куансы.