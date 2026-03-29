  • Райс, Сака, Мадуэке, Стоунз и еще 4 игрока из-за травм покинули сборную Англии перед матчем с Японией
Еще восемь игроков покинули расположение сборной Англии и вернулись в свои клубы из-за травм и повреждений после товарищеского матча с Уругваем (1:1).

В преддверии товарищеской игры с Японией, которая пройдет 31 марта на «Уэмбли», тренировочный лагерь «трех львов» покинули Аарон РэмсдейлНьюкасл»), Фикайо Томори («Милан»), Доминик Калверт-Льюин («Лидс»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Нони Мадуэке, Деклан Райс и Букайо Сака (все – «Арсенал»).

Ранее сообщалось, что Харви Барнс и Бен Уайт вызваны в сборную Англии вместо Эберечи Эзе и Джарелла Куансы.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт сборной Англии
Снова Стоунз?
Ответ #SharkTeam
Снова Стоунз?
Далеко не каменный
Материалы по теме
Беллингем о том, как затягивал с операцией на плече: «Я не хотел прерывать сезон c «Реалом». Лучшее время было после Евро, но я не хотел жить с послевкусием поражения три месяца»
вчера, 18:45
Бекхэм о невызове Трента в сборную Англии: «Я его большой фанат. Часто слышу, что он не так хорош в защите, как в атаке. Роберто Карлос тоже шел вперед, и приходилось его подстраховывать»
вчера, 18:09
Тухель о свисте в адрес Уайта: «Это не может быть мнением большинства. Мы защищаем наших игроков и готовы дать ему шанс»
вчера, 12:40
Рекомендуем
Главные новости
Литвинов о матче «Спартака» с «Зенитом»: «Шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше»
58 минут назад
«Зенит» победил «Кайрат», Малинин выиграл ЧМ, пиво не вернут на стадионы, победы Большунова и Степановой, титул Соболенко и другие новости
сегодня, 06:10
Бартомеу о росте зарплат в «Барсе» в сезоне-2017/18: «Мы приближались к лимиту фэйр-плей в лиге, но могли это позволить – у клуба был большой оборот»
сегодня, 05:42
Товарищеские матчи. Грузия в гостях у Литвы, Армения примет Беларусь, Франция сыграет с Колумбией в США
сегодня, 05:11
Аршавин, Сиссе и Попов – какой клуб их объединяет?
сегодня, 03:50
«Зенит» вышел бы в плей-офф ЛЧ. У него очень качественные легионеры, понравился Джон Джон». Тренер «Кайрата» о сине-бело-голубых
сегодня, 03:48
Вагнер Лав забил гол в своем последнем матче. У 41-летнего бразильца 423 мяча за карьеру
сегодня, 03:35
Товарищеские матчи. Португалия сыграла 0:0 с Мексикой, США пропустили 5 голов от Бельгии, Кот-д’Ивуар разгромил Южную Корею
сегодня, 03:02
У Винисиуса нет травмы. Если вингер «Реала» и не сыграет за Бразилию против Хорватии, то в качестве меры предосторожности (Мигель Анхель Диас)
вчера, 23:01
Усман Дембеле: «Я изменился, стал спокойнее, уровень моей игры значительно вырос. Это однозначно лучший этап в моей карьере»
вчера, 22:36
«Обмен Дивеева на Гонду изначально выглядел проигрышным вариантом. Игорь – лучший российский центральный защитник в РПЛ». Хомуха о ЦСКА
11 минут назад
Губерниев о сборной: «Посоветую Карпину думать не только об игре, но и о результате. Он главное в спорте»
44 минуты назад
Бессмертный о 2-м месте «Родины» в 1-й лиге: «У нас все футболисты под РПЛ. Болельщиков на команду ходит все больше»
сегодня, 05:57
Караваев о матче с «Кайратом»: «Приятно сыграть больше часа. Считаю, что готов на 90 минут»
сегодня, 04:56
Владелец «Сан-Диего» о Салахе: «Любая команда в мире была бы в нем заинтересована. Посмотрим, подходит ли он нашему стилю игры»
сегодня, 04:41
КДК отменил красную карточку защитника «Сочи» Заики в матче с «Балтикой»
сегодня, 04:16
«Гусев говорил, что его подачи – это «сникерс», вкусные как шоколадка». Бессмертный  о тренере «Динамо»
сегодня, 04:04
«Моя Мишель» откроет матч Россия – Мали в Петербурге. Гимн исполнит Герелло, после игры выступит Ваенга
сегодня, 03:18
Роман Бабаев: «Вагнер Лав – это любовь один раз и навсегда. Это игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев. Хотим проводить легенду у нас дома прощальным матчем»
вчера, 22:01
Райя о Гарсии: «Барселона» не была бы там, где она сейчас, если бы не он. Если тренер сборной решит, что должен играть Жоан, мы будем ему помогать»
вчера, 21:32
Рекомендуем