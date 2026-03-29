Губерниев о сборной: «Посоветую Карпину думать не только об игре, но и о результате. Он главное в спорте»

Губерниев о сборной: посоветую Карпину думать не только об игре, но и о результате.

Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал тренеру сборной России Валерию Карпину думать не только об игре, но и о результате.

31 марта сборная России примет Мали в товарищеском матче. В пятницу команда Карпина обыграла Никарагуа (3:1).

— Есть ли уверенность, что сборная России обыграет Мали?

— Зачем заниматься спортом, чтобы не выигрывать? Я Валерию Георгиевичу Карпину посоветую думать не только об игре, но и о результате тоже. Потому что он говорил, что результат — не главное, это странно. В спорте результат – главное, а игра — это сопутствующий фактор.

— Валерий Георгиевич так говорил про товарищеские игры.

— А у нас же других последние четыре года полно. Мы же целыми днями только играем официальные матчи. У нас же нет отбоя от соперников. И на чемпионате мира в США Валерий Георгиевич тоже активное участие примет. Поэтому результаты, конечно, не главное. Получается, уже четыре года не главное, — сказал Губерниев.