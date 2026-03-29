  • Губерниев о сборной: «Посоветую Карпину думать не только об игре, но и о результате. Он главное в спорте»
13

Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал тренеру сборной России Валерию Карпину думать не только об игре, но и о результате.

31 марта сборная России примет Мали в товарищеском матче. В пятницу команда Карпина обыграла Никарагуа (3:1).

— Есть ли уверенность, что сборная России обыграет Мали?

— Зачем заниматься спортом, чтобы не выигрывать? Я Валерию Георгиевичу Карпину посоветую думать не только об игре, но и о результате тоже. Потому что он говорил, что результат — не главное, это странно. В спорте результат – главное, а игра — это сопутствующий фактор.

— Валерий Георгиевич так говорил про товарищеские игры.

— А у нас же других последние четыре года полно. Мы же целыми днями только играем официальные матчи. У нас же нет отбоя от соперников. И на чемпионате мира в США Валерий Георгиевич тоже активное участие примет. Поэтому результаты, конечно, не главное. Получается, уже четыре года не главное, — сказал Губерниев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Посоветую Губерниеву никому не давать советов! Чтобы давать советы другим - надо самому быть компетентным! Хоть в чем-то! Губерниев же - полный болван, во всём,к тому же с низким уровнем IQ, но зато с подвешенным от природы языком! Может молоть чушь сутками, без перерыва. )
О каком результате может идти речь в товариниках с разным футбольным сбродом?
Именно. Любой результат можно назвать плохим, и каждый бесполезным для оценки уровня игры сборной.
Евсеев не согласится
и не забывать таскать с собой весло
А Вяльбе критиковать когда у нас были медали, это другое?
Как будто игра есть
Честно, уже надоело губера поливать, а ему нет, других парафинить. Говорят же что у дураков энергии выши крыши.
Эх, вот объяснил бы Дмитрий зачем в товарищеских играх ложиться костьми ради результата, если он ничего не дает)
Губерниев , Журавель , Черданцев , Генич и Шнякин золотое поколение нашей журналистики , приятные люди и отличные профессионалы своего дела . Поэтому на матч тв не чего смотреть кроме прямых трансляций( да и то рука тянется убавить звук ) . Грязь , скандалы и всякая дичь . И эти люди пытаются высказывать свое мнение и считают себя звёздами эфира
