Караваев о матче с «Кайратом»: «Приятно сыграть больше часа. Считаю, что готов на 90 минут»

Караваев о матче с «Кайратом»: приятно сыграть больше 60 минут.

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев после товарищеской игры с «Кайратом» (2:0) заявил, что уже готов играть полный матч.

30-летний футболист во второй раз вышел на поле в 2026-м после того, как не играл больше года из-за разрыва ахиллова сухожилия.

— Второй матч после возвращения к тренировкам, при Вираже. Какие эмоции?

— Приятно, конечно. Этот матч товарищеский, но все равно приятно сыграть уже больше, чем 60 минут. Считаю, что физически готов на 90 минут. Работаю, — сказал Караваев.