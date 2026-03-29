Владелец «Сан-Диего» о Салахе: «Любая команда в мире была бы в нем заинтересована. Посмотрим, подходит ли он нашему стилю игры»
Владелец «Сан-Диего» Мансур оценил вероятность подписания 33-летнего вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который в июне покинет мерсисайдцев.
«Думаю, любая команда в мире была бы заинтересована. Он отличный игрок, отличный профессионал, он поддерживает свою физическую форму. Конечно, мы должны посмотреть, насколько он подходит нашему стилю игры.
Если бы у меня был голос как у болельщика, то да, я бы рассмотрел [такой вариант]. Но решение – это бизнес. Любое решение должно быть разумным и принято сообща», – сказал Мансур.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: talkSPORT
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем