КДК отменил красную карточку защитника «Сочи» Заики в матче с «Балтикой»
КДК РФС отменил красную карточку, показанную защитнику «Сочи» Кириллу Заике в матче 22-го тура РПЛ против «Балтики» (0:4).
Игрок был удален судьей Станиславом Матвеевым на 95-й минуте.
«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — исправить ошибку, допущенную судьей в матче Мир РПЛ между «Балтикой» и «Сочи», — говорится в заявлении КДК.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
