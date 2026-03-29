КДК отменил красную карточку защитника «Сочи» Заики в матче с «Балтикой»

КДК РФС отменил красную карточку, показанную защитнику «Сочи» Кириллу Заике в матче 22-го тура РПЛ против «Балтики» (0:4).

Игрок был удален судьей Станиславом Матвеевым на 95-й минуте.

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — исправить ошибку, допущенную судьей в матче Мир РПЛ между «Балтикой» и «Сочи », — говорится в заявлении КДК.