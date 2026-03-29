«Гусев говорил, что его подачи – это «сникерс», вкусные как шоколадка». Бессмертный  о тренере «Динамо»

Бессмертный: Гусев говорил, что его подачи – это «сникерс».

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный рассказал о работе под руководством тренера «Динамо» Ролана Гусева .

— Многих удивило то, как Гусев успешно начал карьеру тренера «Динамо». Вы играли в команде, когда он ассистировал Личке. Тогда чувствовалось, что у него есть перспектива возглавить команду?

— Чувствовалось, что он близок с командой. Постоянно шутит, напряжение от него никогда не исходило. Хотя при этом Ролан Александрович и напихать может. Но при этом и подсказать, и пошутить. Все в нем сочетается как в хорошем тренере. Все в нем есть. Когда надо пошутить, он пошутит. Когда надо напихать, он напихает конкретно.

— Есть какая-то шутка от Гусева, которая особенно запомнилась?

— Он оставался после тренировок подавать на нападающих. Когда он подавал, говорил, что его подачи — это «сникерс» (улыбается). Типа, что его подачи вкусные как шоколадка.

— В смысле, что подачи точные и удобные для нападающих?

— Да-да-да. Мне очень нравилось, как он это произносил (улыбается). Там много было таких моментов, – сказал Бессмертный, права на которого принадлежат «Динамо ».