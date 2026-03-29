  «Зенит» вышел бы в плей-офф ЛЧ. У него очень качественные легионеры, понравился Джон Джон». Тренер «Кайрата» о сине-бело-голубых
«Зенит» вышел бы в плей-офф ЛЧ. У него очень качественные легионеры, понравился Джон Джон». Тренер «Кайрата» о сине-бело-голубых

Тренер «Кайрата»: «Зенит» вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов.

Тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин после поражения от «Зенита» (0:2) в товарищеском матче заявил, что петербургский клуб смог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

— В целом нам все понравилось. Прекрасный соперник, спасибо «Зениту», что пригласили. Болельщики создали классную атмосферу. Каждый преследовал свои цели. Как и у нас, так и у них впереди будут матчи, каждый решает свои задачи.

— Ваша команда — участник Лиги чемпионов. «Зенит» смог бы побороться за выход в следующую стадию?

— 100%. Я уверен, «Зенит» вышел бы в следующий раунд [плей-офф], учитывая высокий уровень легионеров, они очень хорошие, качественные. У «Зенита» было бы больше шансов, чем у нас.

— Кого отметите из «Зенита»?

— Все игроки хорошие. Но мне понравился Джон Джон, нашего игрока чуть разматывал. У «Зенита» очень хорошие качественные легионеры, – сказал Уразбахтин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Думаю что Зенит к ЛЧ купил бы еще 3-4 топ игрока
А уточни пожалуйста у Серёжи , он то вам скажет, что у Великого клуба пенальтистов , задачи на выход из группы задачи не стоит.. ‼️
