  • Вагнер Лав забил гол в своем последнем матче. У 41-летнего бразильца 423 мяча за карьеру
Форвард «Ретро» Вагнер Лав забил гол в своем последнем матче и завершил игровую карьеру.

41-летний бразилец отличился на 94-й минуте в игре с «Сеарой» (3:1) в рамках Кубка Нордесте, забив 423-й гол за карьеру.

Вагнер Лав наиболее известен по игре за ЦСКА, за который он провел 259 матчей и забил 124 гола. 85 голов он забил в чемпионате России – рекорд ЦСКА. В составе армейцев бразилец выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.

Также Вагнер играл за «Палмейрас», «Коринтианс», «Фламенго», «Монако», «Бешикташ», «Кайрат» и другие клубы. За сборную Бразилии он провел 20 матчей, забив 4 гола.

Сообщалось, что Вагнер станет помощником тренера «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
до сегодняшнего дня Вагнер занимал почетное место среди забивших наибольшее количество мячей ДЕЙСТВУЮЩИХ игроков. Рядом Мбаппе, Халк, Джеко, Неймар, Аубаменьянг
Обамеянг.
Отмотать бы 20 лет и назад в ЦСКА... 🤣
Вот это наколотил. Наши если 100 забивают уже считают себя легендами) Вагнер топ
Материалы по теме
Роман Бабаев: «Вагнер Лав – это любовь один раз и навсегда. Это игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев. Хотим проводить легенду у нас дома прощальным матчем»
вчера, 22:01
Вагнер Лав о завершении карьеры: «Это были годы борьбы, самоотдачи, безмерных радостей, а также многих испытаний. Футбол дал мне все, а я старался отплатить ему любовью и самоотдачей»
вчера, 20:54
Гинер о завершении карьеры Вагнера Лава: «Ты был фантастическим игроком. Знай, ЦСКА – твой второй дом. Мы всегда рады тебя видеть»
вчера, 13:47
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» победил «Кайрат», Малинин выиграл ЧМ, пиво не вернут на стадионы, победы Большунова и Степановой, титул Соболенко и другие новости
20 минут назад
Аршавин, Сиссе и Попов – какой клуб их объединяет?
45 минут назадТесты и игры
Товарищеские матчи. Португалия сыграла 0:0 с Мексикой, США пропустили 5 голов от Бельгии, Кот-д’Ивуар разгромил Южную Корею
сегодня, 03:02
У Винисиуса нет травмы. Если вингер «Реала» и не сыграет за Бразилию против Хорватии, то в качестве меры предосторожности (Мигель Анхель Диас)
вчера, 23:01
Усман Дембеле: «Я изменился, стал спокойнее, уровень моей игры значительно вырос. Это однозначно лучший этап в моей карьере»
вчера, 22:36
Филипе Луис: «Анчелотти – идеальный тренер для Бразилии. Винисиус и Рафинья входят в топ-5 игроков мира, это единственная сборная с двумя футболистами такого уровня»
вчера, 22:16
Решак заявил, что Ямаль не играл бы в «Барсе» при Месси, Неймаре и Суаресе: «Ему бы даже не дали шанса. Когда нет возможности подписывать игроков, ты обязан искать резервы в академии»
вчера, 22:07
«Барса» предлагает Левандовскому контракт на год со снижением зарплаты почти на 50% и увеличенными бонусами. Клуб ждет ответа к концу апреля-началу мая
вчера, 21:54
Мбаппе о ЧМ-2026: «Мы будем играть ради более чем 67 млн французов, на нас давит целая страна. Хотим привезти кубок домой. Я капитан, должен давать советы молодым игрокам»
вчера, 21:47
Бартомеу о том, что он был «худшим президентом в истории «Барсы»: «Забавно, когда так говорят. По каким критериям? За 6 лет я выиграл 13 титулов и заработал для клуба более 100 млн евро»
вчера, 21:29
КДК отменил красную карточку защитника «Сочи» Заики в матче с «Балтикой»
19 минут назад
«Гусев говорил, что его подачи – это «сникерс», вкусные как шоколадка». Бессмертный  о тренере «Динамо»
31 минуту назад
«Зенит» вышел бы в плей-офф ЛЧ. У него очень качественные легионеры, понравился Джон Джон». Тренер «Кайрата» о сине-бело-голубых
47 минут назад
«Моя Мишель» откроет матч Россия – Мали в Петербурге. Гимн исполнит Герелло, после игры выступит Ваенга
сегодня, 03:18
Роман Бабаев: «Вагнер Лав – это любовь один раз и навсегда. Это игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев. Хотим проводить легенду у нас дома прощальным матчем»
вчера, 22:01
Райя о Гарсии: «Барселона» не была бы там, где она сейчас, если бы не он. Если тренер сборной решит, что должен играть Жоан, мы будем ему помогать»
вчера, 21:32
Пальцев не сыграет за сборную России с Мали. Защитник вернется в «Краснодар» («РБ Спорт»)
вчера, 21:00
Мартынович о «Зените» в ЛЧ: «За выход в плей-офф бы точно боролись. У них хорошие и качественные русские футболисты и легионеры»
вчера, 20:59
«Милан» покупает второго бомбардира «Партизана» Костича. За 19-летнего форварда заплатят 3 млн евро
вчера, 20:35
Шесть воспитанников «Зенита» дебютировали за основную команду в матче с «Кайратом» – Хотулев, Шаталов, Касаджиков, Мусаев, Юдин, Потапенко
вчера, 20:21Фото
