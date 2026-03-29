Вагнер Лав забил гол в своем последнем матче. У 41-летнего бразильца 423 мяча за карьеру

Форвард «Ретро» Вагнер Лав забил гол в своем последнем матче и завершил игровую карьеру.

41-летний бразилец отличился на 94-й минуте в игре с «Сеарой» (3:1) в рамках Кубка Нордесте, забив 423-й гол за карьеру.

Вагнер Лав наиболее известен по игре за ЦСКА , за который он провел 259 матчей и забил 124 гола. 85 голов он забил в чемпионате России – рекорд ЦСКА. В составе армейцев бразилец выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.

Также Вагнер играл за «Палмейрас», «Коринтианс», «Фламенго», «Монако», «Бешикташ», «Кайрат» и другие клубы. За сборную Бразилии он провел 20 матчей, забив 4 гола.

Сообщалось, что Вагнер станет помощником тренера «Ретро » из 3-го бразильского дивизиона.