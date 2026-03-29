«Моя Мишель» откроет матч Россия – Мали в Петербурге. Гимн исполнит Герелло, после игры выступит Ваенга

«Моя Мишель» откроет матч Россия – Мали в Петербурге.

Поп-группа «Моя Мишель» выступит на открытии товарищеского матча Россия – Мали 31 марта в Санкт-Петербурге с песней «Не говори мне ничего».

Гимн России исполнит народный артист России Василий Герелло. После финального свистка певица Елена Ваенга выступит с песней «Город».

Также перед матчем на территории «Газпром Арены» пройдет фестиваль болельщиков с конкурсами и игрой в футбол с легендами сборной России, в составе которой выступят Егор Титов, Андрей Тихонов, Игорь Семшов, Павел Погребняк, Руслан Пименов.

Специальным гостем фестиваля станет актер Павел Чинарев.