«Моя Мишель» откроет матч Россия – Мали в Петербурге. Гимн исполнит Герелло, после игры выступит Ваенга
Поп-группа «Моя Мишель» выступит на открытии товарищеского матча Россия – Мали 31 марта в Санкт-Петербурге с песней «Не говори мне ничего».
Гимн России исполнит народный артист России Василий Герелло. После финального свистка певица Елена Ваенга выступит с песней «Город».
Также перед матчем на территории «Газпром Арены» пройдет фестиваль болельщиков с конкурсами и игрой в футбол с легендами сборной России, в составе которой выступят Егор Титов, Андрей Тихонов, Игорь Семшов, Павел Погребняк, Руслан Пименов.
Специальным гостем фестиваля станет актер Павел Чинарев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
Или это на Мадагаскар берегут?