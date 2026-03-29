У Винисиуса нет травмы. Если вингер «Реала» и не сыграет за Бразилию против Хорватии, то в качестве меры предосторожности (Мигель Анхель Диас)

У Винисиуса нет травм после матча Бразилии с Францией.

У Винисиуса Жуниора из «Реала» все в порядке со здоровьем и нет травм.

Ранее стало известно , что отыгравший весь матч против Франции (1:2) вингер «Мадрида» и Бразилии не тренировался с партнерами по команде на поле.

«С Винисиусом все в порядке, если он и не сыграет против Хорватии , то исключительно из соображений предосторожности. К матчу «Мальорка» – «Реал Мадрид » [4 апреля] он будет готов.

Что касается продления контракта, новых встреч по этому поводу не было», – сообщил журналист COPE Мигель Анхель Диас.