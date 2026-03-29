Усман Дембеле: «Я изменился, стал спокойнее, уровень моей игры значительно вырос. Это однозначно лучший этап в моей карьере»

Усман Дембеле: я переживаю лучший этап в своей карьере.

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле рассказал, что переживает лучший этап в своей карьере, а также высказался о подготовке национальной команды в чемпионату мира. 

«У меня стало гораздо больше опыта, а уровень моей игры с прошлого сезона значительно вырос. Многое изменилось – как в футболе, так и в личной жизни. Все только в лучшую сторону: я стал спокойнее, рассудительнее. Надеюсь сохранить этот уровень. 

Я чувствую себя хорошо, я счастлив. Это однозначно лучший этап в моей карьере. Я приобрел огромный опыт – и в футболе, и в жизни. Я знаю себя и понимаю, что должен делать. 

Выступление на чемпионате мира – это не то, что происходит каждый день. Для профессионального футболиста это честь: там собираются лучшие игроки и команды. Надеюсь попасть в окончательную заявку и проявить себя на этом турнире. Я с нетерпением жду того, что впереди.

Мы [в сборной Франции] сосредоточены прежде всего на себе. Уже несколько лет у нас есть костяк игроков, которые хорошо знают друг друга. Главное – показать сильную командную игру. Давления нет: в 2018 году мы считались андердогами и выиграли турнир, в Катаре были среди фаворитов и дошли до финала. Мы к этому привыкли, внутри команды царит спокойствие.

У нас есть выдающиеся индивидуальности. Но даже если собрать всех лучших игроков мира, без организованной и сплоченной команды ничего не получится. Именно на этом мы и сосредоточены. Команда – прежде всего. Мы хорошо готовимся к чемпионату мира и надеемся пройти весь путь до конца», – сказал Дембеле в интервью Fox Deportes. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
больше всех удивил конечно же, никогда бы не подумал, что дембеле сможет выиграть зм(и причем абсолютно заслуженно)
Восстал как птица феникс. И не было того, кто это оспорит
ЗМ хорошо на него повлиял. Усман стал ещё сильнее. Избавился от нервозности. Появилось спокойствие и уверенность в себе. Сейчас он креативный центр ПСЖ. Оттягивается за мячом и вскрывает оборону волшебными передачами. По ряду ключевых показателей он лучший креативщик/распасовщик в топ-5 лиг.
