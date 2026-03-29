Филипе Луис: «Анчелотти – идеальный тренер для Бразилии. Винисиус и Рафинья входят в топ-5 игроков мира, это единственная сборная с двумя футболистами такого уровня»

Бывший защитник «Атлетико» и сборной Бразилии Филипе Луис заявил, что Карло Анчелотти является подходящим тренером для национальной команды. 

«Карло Анчелотти – идеальный тренер, который был нужен нашей сборной. Наступил момент, когда ни один бразильский специалист уже не смог бы справляться с тем внешним давлением, которое идет как со стороны прессы, так и на политическом уровне. Анчелотти привносит спокойствие и уверенность, у него колоссальный опыт. К тому же он великолепно подкован тактически.

Сборная Бразилии сейчас переживает определенные колебания, но на этом уровне она практически всегда приезжает на чемпионаты мира в числе фаворитов благодаря своим игрокам.

На мой взгляд, в топ-5 лучших футболистов мира входят Рафинья и Винисиус Жуниор. По сути, это единственная сборная, у которой сразу два игрока такого уровня.

Поэтому Бразилия всегда будет считаться фаворитом благодаря своим решающим исполнителям. Да, это короткий турнир, одна неудачная ночь – и ты вылетаешь, но Бразилия неизменно остается среди главных претендентов на победу», – сказал Филипе Луис.

Филипе Луис: «Реал» – всегда фаворит ЛЧ из-за своей истории, мне больно это говорить. Но у «Баварии» один из лучших составов в мире. Из этой пары может выйти один из финалистов»

У Франции Мбаппе и Олисе, связка не хуже. И у Франции более сбалансированный состав. Также в Испании есть Ямаль и Педри. Эти сборные будут фаворитами на Чм. Аргентина и Португалия конечно тоже, но там есть нюансы в виде формы их лидеров. Я думаю максимум Бразилии это полуфинал
Там ещё величайший Дембеле есть, один из 10ти игроков за всю историю футбола взявший ЧМ, ЗМ и ЛЧ:) Да и Барколя тот же не сказать что гораздо слабее Рафиньи и Винисиуса:)
Ну вообще-то гораздо, он в своём клубе даже не основной, если лидеры не травмированы.
Ямаль и Педри. Кейн и Райс. Если ещё подумать, то и у Франции там Дембеле и Мбаппе.
Всё решится только в очных поединках, какая разница, кто какое место занимает?
