  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Решак заявил, что Ямаль не играл бы в «Барсе» при Месси, Неймаре и Суаресе: «Ему бы даже не дали шанса. Когда нет возможности подписывать игроков, ты обязан искать резервы в академии»
9

Решак заявил, что Ямаль не играл бы в «Барсе» при Месси, Неймаре и Суаресе: «Ему бы даже не дали шанса. Когда нет возможности подписывать игроков, ты обязан искать резервы в академии»

Бывший игрок и тренер «Барселоны» Карлес Решак заявил, что Ламину Ямалю было бы сложно проявить себя в клубе во времена Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса

«Барселона» сумела воспользоваться моментом, когда финансовая ситуация была сложной. Когда у тебя нет возможности подписывать игроков, ты обязан искать резервы в академии. 

Представь, что Ламин появился бы тогда [при Месси, Неймаре и Суаресе], он бы не играл. Ему бы даже не дали шанса. 

В жизни, когда поезд проходит, ты должен в него запрыгнуть. Они (воспитанники – Спортс’‘) появились в нужный момент – и это сработало», – сказал Решак в эфире TV3. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБарселона
Карлес Решак
logoМЛС
logoНеймар
logoЛа Лига
logoСантос
logoЛионель Месси
logoЛуис Суарес
logoЛамин Ямаль
logoИнтер Майами
logoвысшая лига Бразилия
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Барсе всегда давали шанс молодым, Педро, Кркич, Тьяго и Ансу Фати как пример.
У кого то получилось, кто-то не смог.
Ответ Виталий Мучаев
В Барсе всегда давали шанс молодым, Педро, Кркич, Тьяго и Ансу Фати как пример. У кого то получилось, кто-то не смог.
Шанс то давали, только закрепится при МСН было невозможно. Максимум ротация, если повезет. Появись Ямаль в их время, только сейчас бы начал подпускаться к основе
Да не, п..дит как Райкин. Там талант был слишком очевиден, что бы вообще не давать ему играть и мариновать. Другое дело если игрового времени оказалось явно мало, сам Ямаль (особенно отец его) не стали бы долго ждать и уехали куда ни будь в Париж или дальше.
Тоже мне, открытие сделал! А Лапорта для чего Месси технично выпроводил? Для смены поколений! И он открыто об этом сказал: раньше проектом был Месси, теперь будет Ямаль. Никто ничего не скрывает, все давно все поняли.
При них давали шанс например Муниру, так что Ямаль тоже бы получал свои игровые минуты, особенно в играх на кубок и т.д.
Открыватель Америки, кто бы выпустил молодого игрока вместо топового Месси?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» предлагает Левандовскому контракт на год со снижением зарплаты почти на 50% и увеличенными бонусами. Клуб ждет ответа к концу апреля-началу мая
сегодня, 21:54
Райя о Гарсии: «Барселона» не была бы там, где она сейчас, если бы не он. Если тренер сборной решит, что должен играть Жоан, мы будем ему помогать»
сегодня, 21:32
Бартомеу о том, что он был «худшим президентом в истории «Барсы»: «Забавно, когда так говорят. По каким критериям? За 6 лет я выиграл 13 титулов и заработал для клуба более 100 млн евро»
сегодня, 21:29
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. Португалия сыграет с Мексикой, США пропустили 5 голов от Бельгии, Кот-д’Ивуар разгромил Южную Корею
6 минут назад
У Винисиуса нет травмы. Если вингер «Реала» и не сыграет за Бразилию против Хорватии, то в качестве меры предосторожности (Мигель Анхель Диас)
26 минут назад
Усман Дембеле: «Я изменился, стал спокойнее, уровень моей игры значительно вырос. Это однозначно лучший этап в моей карьере»
51 минуту назад
Филипе Луис: «Анчелотти – идеальный тренер для Бразилии. Винисиус и Рафинья входят в топ-5 игроков мира, это единственная сборная с двумя футболистами такого уровня»
сегодня, 22:16
«Барса» предлагает Левандовскому контракт на год со снижением зарплаты почти на 50% и увеличенными бонусами. Клуб ждет ответа к концу апреля-началу мая
сегодня, 21:54
Мбаппе о ЧМ-2026: «Мы будем играть ради более чем 67 млн французов, на нас давит целая страна. Хотим привезти кубок домой. Я капитан, должен давать советы молодым игрокам»
сегодня, 21:47
Бартомеу о том, что он был «худшим президентом в истории «Барсы»: «Забавно, когда так говорят. По каким критериям? За 6 лет я выиграл 13 титулов и заработал для клуба более 100 млн евро»
сегодня, 21:29
Дешам о США: «Мы провели кучу времени в аэропорту, таких проверок я в жизни не видел. Летом добавится жара, будем тратить меньше энергии на все, что вне поля»
сегодня, 21:19
Филипе Луис: «Реал» – всегда фаворит ЛЧ из-за своей истории, мне больно это говорить. Но у «Баварии» один из лучших составов в мире. Из этой пары может выйти один из финалистов»
сегодня, 21:14
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
сегодня, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Бабаев: «Вагнер Лав – это любовь один раз и навсегда. Это игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев. Хотим проводить легенду у нас дома прощальным матчем»
сегодня, 22:01
Райя о Гарсии: «Барселона» не была бы там, где она сейчас, если бы не он. Если тренер сборной решит, что должен играть Жоан, мы будем ему помогать»
сегодня, 21:32
Пальцев не сыграет за сборную России с Мали. Защитник вернется в «Краснодар» («РБ Спорт»)
сегодня, 21:00
Мартынович о «Зените» в ЛЧ: «За выход в плей-офф бы точно боролись. У них хорошие и качественные русские футболисты и легионеры»
сегодня, 20:59
«Милан» покупает второго бомбардира «Партизана» Костича. За 19-летнего форварда заплатят 3 млн евро
сегодня, 20:35
Шесть воспитанников «Зенита» дебютировали за основную команду в матче с «Кайратом» – Хотулев, Шаталов, Касаджиков, Мусаев, Юдин, Потапенко
сегодня, 20:21Фото
«Когда Абаскали приезжают – смешно. Бесковы, Романцевы, Газзаевы, Семины, Бердыевы обыгрывали «Аякс», «Баварию», побеждали всю жизнь. А такие нам не нужны». Шикунов про испанца
сегодня, 19:51
Ташуев о сборной: «Все устали играть товарищеские матчи, уже набило оскомину, просто играем для болельщиков. Все ждут официальных матчей, нет смысла обсуждать даже»
сегодня, 19:42
Гаджиев о наводнении в Дагестане и матче «Махачкалы» с «Балтикой»: «У нас так долго дожди не идут, времени еще много. Уверен, что не придется переносить»
сегодня, 18:59
Семак о 2:0 с «Кайратом»: «Молодежь получила игровое время. Думаю, для них это незабываемо: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в ЛЧ»
сегодня, 18:53
Рекомендуем