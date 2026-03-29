Решак заявил, что Ямаль не играл бы в «Барсе» при Месси, Неймаре и Суаресе: «Ему бы даже не дали шанса. Когда нет возможности подписывать игроков, ты обязан искать резервы в академии»

Решак считает, что Ямаль не играл бы в «Барсе» при Месси, Неймаре и Суаресе.

Бывший игрок и тренер «Барселоны» Карлес Решак заявил, что Ламину Ямалю было бы сложно проявить себя в клубе во времена Лионеля Месси , Неймара и Луиса Суареса .

«Барселона » сумела воспользоваться моментом, когда финансовая ситуация была сложной. Когда у тебя нет возможности подписывать игроков, ты обязан искать резервы в академии.

Представь, что Ламин появился бы тогда [при Месси, Неймаре и Суаресе], он бы не играл. Ему бы даже не дали шанса.

В жизни, когда поезд проходит, ты должен в него запрыгнуть. Они (воспитанники – Спортс’‘) появились в нужный момент – и это сработало», – сказал Решак в эфире TV3.