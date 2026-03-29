«Барса» предлагает Левандовскому контракт на год со снижением зарплаты почти на 50% и увеличенными бонусами. Клуб ждет ответа к концу апреля-началу мая
«Барселона» предложит Роберту Левандовскому контракт на один год без опции продления и с существенным снижением зарплаты, сообщает Diario Sport.
По данным источника, клуб может сократить фиксированную часть почти на 50%, компенсируя это бонусами за голы и сыгранные матчи. В «Барсе» ожидают ответа от Левандовского в конце апреля или начале мая.
37-летний нападающий хочет чувствовать свою значимость в проекте и быть уверенным в продолжении карьеры в клубе. Ключевой станет встреча с тренером Хансом-Дитером Фликом.
При этом у поляка есть гораздо более выгодные в финансовом плане предложения, с которыми «Барселона» не может и не будет конкурировать. Тем не менее для Левандовского на первом месте по-прежнему остается спортивный аспект.
Роберт забил 11 голов в 24 матчах Ла Лиги в этом сезоне.