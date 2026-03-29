  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» предлагает Левандовскому контракт на год со снижением зарплаты почти на 50% и увеличенными бонусами. Клуб ждет ответа к концу апреля-началу мая
1

«Барселона» хочет продлить контракт с Левандовским.

«Барселона» предложит Роберту Левандовскому контракт на один год без опции продления и с существенным снижением зарплаты, сообщает Diario Sport.

По данным источника, клуб может сократить фиксированную часть почти на 50%, компенсируя это бонусами за голы и сыгранные матчи. В «Барсе» ожидают ответа от Левандовского в конце апреля или начале мая. 

37-летний нападающий хочет чувствовать свою значимость в проекте и быть уверенным в продолжении карьеры в клубе. Ключевой станет встреча с тренером Хансом-Дитером Фликом. 

При этом у поляка есть гораздо более выгодные в финансовом плане предложения, с которыми «Барселона» не может и не будет конкурировать. Тем не менее для Левандовского на первом месте по-прежнему остается спортивный аспект.

Роберт забил 11 голов в 24 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
logoХанс-Дитер Флик
logoСборная Польши по футболу
деньги
возможные трансферы
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вроде адекватно, но Леве вряд ли будет интересно, лучше в какой-нибудь сериал уйти основным нападающим и контракт 2+1 с хорошей зп:)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Райя о Гарсии: «Барселона» не была бы там, где она сейчас, если бы не он. Если тренер сборной решит, что должен играть Жоан, мы будем ему помогать»
40 минут назад
Бартомеу о том, что он был «худшим президентом в истории «Барсы»: «Забавно, когда так говорят. По каким критериям? За 6 лет я выиграл 13 титулов и заработал для клуба более 100 млн евро»
43 минуты назад
«Барса» может включить игроков в сделку по Бастони, чтобы снизить цену. «Интеру» нравятся Ольмо и Ферран (CalcioMercato)
сегодня, 20:49
Рекомендуем
Главные новости
Решак заявил, что Ямаль не играл бы в «Барсе» при Месси, Неймаре и Суаресе: «Ему бы даже не дали шанса. Когда нет возможности подписывать игроков, ты обязан искать резервы в академии»
5 минут назад
Мбаппе о ЧМ-2026: «Мы будем играть ради более чем 67 млн французов, на нас давит целая страна. Хотим привезти кубок домой. Я капитан, должен давать советы молодым игрокам»
25 минут назад
Товарищеские матчи. Португалия сыграет с Мексикой, США пропустили 5 голов от Бельгии, Кот-д’Ивуар разгромил Южную Корею
27 минут назад
Бартомеу о том, что он был «худшим президентом в истории «Барсы»: «Забавно, когда так говорят. По каким критериям? За 6 лет я выиграл 13 титулов и заработал для клуба более 100 млн евро»
43 минуты назад
Дешам о США: «Мы провели кучу времени в аэропорту, таких проверок я в жизни не видел. Летом добавится жара, будем тратить меньше энергии на все, что вне поля»
53 минуты назад
Филипе Луис: «Реал» – всегда фаворит ЛЧ из-за своей истории, мне больно это говорить. Но у «Баварии» один из лучших составов в мире. Из этой пары может выйти один из финалистов»
58 минут назад
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
сегодня, 20:58
Вагнер Лав о завершении карьеры: «Это были годы борьбы, самоотдачи, безмерных радостей, а также многих испытаний. Футбол дал мне все, а я старался отплатить ему любовью и самоотдачей»
сегодня, 20:54
«Барса» может включить игроков в сделку по Бастони, чтобы снизить цену. «Интеру» нравятся Ольмо и Ферран (CalcioMercato)
сегодня, 20:49
Папа римский выступил на стадионе «Монако»: «Войны – это плод идолопоклонства власти и деньгам. Каждая оборванная жизнь – это рана в теле Христа. Да не привыкнем мы к грохоту оружия!»
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Бабаев: «Вагнер Лав – это любовь один раз и навсегда. Это игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев. Хотим проводить легенду у нас дома прощальным матчем»
11 минут назад
Райя о Гарсии: «Барселона» не была бы там, где она сейчас, если бы не он. Если тренер сборной решит, что должен играть Жоан, мы будем ему помогать»
40 минут назад
Пальцев не сыграет за сборную России с Мали. Защитник вернется в «Краснодар» («РБ Спорт»)
сегодня, 21:00
Мартынович о «Зените» в ЛЧ: «За выход в плей-офф бы точно боролись. У них хорошие и качественные русские футболисты и легионеры»
сегодня, 20:59
«Милан» покупает второго бомбардира «Партизана» Костича. За 19-летнего форварда заплатят 3 млн евро
сегодня, 20:35
Шесть воспитанников «Зенита» дебютировали за основную команду в матче с «Кайратом» – Хотулев, Шаталов, Касаджиков, Мусаев, Юдин, Потапенко
сегодня, 20:21Фото
«Когда Абаскали приезжают – смешно. Бесковы, Романцевы, Газзаевы, Семины, Бердыевы обыгрывали «Аякс», «Баварию», побеждали всю жизнь. А такие нам не нужны». Шикунов про испанца
сегодня, 19:51
Ташуев о сборной: «Все устали играть товарищеские матчи, уже набило оскомину, просто играем для болельщиков. Все ждут официальных матчей, нет смысла обсуждать даже»
сегодня, 19:42
«Объясните, как капитаны «Реала» и «Барселоны» вышли из страны с населением в три миллиона человек». Сборная Уругвая о Вальверде и Араухо
сегодня, 19:34
Гаджиев о наводнении в Дагестане и матче «Махачкалы» с «Балтикой»: «У нас так долго дожди не идут, времени еще много. Уверен, что не придется переносить»
сегодня, 18:59
Рекомендуем