Роман Бабаев: «Вагнер Лав – это любовь один раз и навсегда. Это игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев. Хотим проводить легенду у нас дома прощальным матчем»

ЦСКА планирует провести прощальный матч для Вагнера Лава.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о завершении карьеры Вагнером Лавом .

«Вагнер – это любовь, что называется, один раз и навсегда. Все, кто видел его игру, понимают, что описать все качества этого легендарного футболиста в одной цитате невозможно. Количество положительных эмоций, которое он дал нашим болельщикам, неоценимо.

Мы благодарны Вагнеру за тот период, я бы даже сказал эпоху, которая принесла ЦСКА признание как внутри страны, так и за ее пределами. Игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев, внес огромный вклад в развитие всего нашего футбола.

Наш дом – его дом. Мы все испытали исключительное счастье в мае прошлого года, когда смогли еще раз насладиться игрой Вагнера на галаматче. И прямо сейчас готовы приоткрыть небольшую тайну. Мы хотим сделать еще один большой праздник, посвященный нашему любимому игроку. Мы пока не готовы сделать официальный анонс, слишком ранняя стадия проработки, но мы уже на связи с Вагнером и вместе у нас общее желание проводить легенду у нас дома прощальным матчем», – сказал Бабаев.