  • Райя о Гарсии: «Барселона» не была бы там, где она сейчас, если бы не он. Если тренер сборной решит, что должен играть Жоан, мы будем ему помогать»
Голкипер «Арсенала» и сборной Испании Давил Райя похвалил коллегу из «Барселоны» Жоана Гарсию. 

«Жоан Гарсия показывает очень высокий уровень. «Барселона» не была бы там, где она сейчас, если бы не он. Он хороший парень, а это важно – и отличный вратарь.

Если тренер сборной решит, что должен играть он, мы будем помогать ему с самого начала», – сказал Райя в интервью TV3. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Все по чесноку! Респект!
Гарсия даже из Мартина сделал лучшего цз мира, гений:)
