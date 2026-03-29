Райя о Жоане Гарсии: «Барселона» не была бы там, где она сейчас, если бы не он.

Голкипер «Арсенала » и сборной Испании Давил Райя похвалил коллегу из «Барселоны» Жоана Гарсию.

«Жоан Гарсия показывает очень высокий уровень. «Барселона » не была бы там, где она сейчас, если бы не он. Он хороший парень, а это важно – и отличный вратарь.

Если тренер сборной решит, что должен играть он, мы будем помогать ему с самого начала», – сказал Райя в интервью TV3.