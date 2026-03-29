  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
4

Мбаппе о ЧМ-2026: «Мы будем играть ради более чем 67 млн французов, на нас давит целая страна. Хотим привезти кубок домой. Я капитан, должен давать советы молодым игрокам»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об участии в третьем чемпионате мира.

– Вы выиграли чемпионат мира совсем молодым. В 2022 году вы снова вышли в финал. Как вы готовитесь к чемпионату мира 2026 года морально, эмоционально? Впереди напряженные полтора месяца. Как вы готовитесь к турниру?

– О, очень спокойно, потому что теперь у меня есть опыт, позволяющий понять, что такое чемпионат мира. И теперь, конечно, я капитан команды, я должен давать советы молодым игрокам, которые впервые выступят на чемпионате мира.

Мы знаем, что значит выступать на чемпионате мира – это очень сложно. Мы испытываем огромное эмоциональное давление. Мы знаем, что на нас давит целая страна. Мы будем играть ради более чем 67 миллионов французов.

В конце концов, мы понимаем, какая ответственность лежит на нас. Но мы готовы к этому и подходим к турниру со спокойствием, скромностью, но также и с амбициями привезти кубок домой и добавить и третью звезду на футболку.

– Насколько реальным вы считаете третий подряд выход в финал и получение звания лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира? Потому что это тоже возможно, от рекорда вас отделяют всего четыре гола.

– Да, да, но, как я уже говорил, потому что меня об этом уже спрашивали, для меня совершенно сюрреалистично думать, что я могу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Как я уже говорил, для меня чемпионат мира – это соревнование звезд, лучших игроков в истории футбола, так что я не могу поверить, что мог стать игроком, забившим наибольшее количество голов. 

Я думаю о самом реалистичном – о том, как помочь своей команде, о том, как мы можем победить и как нам выйти в финал в третий раз подряд, – сказал Мбаппе. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FOX Deportes
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoЧМ-2026
logoКилиан Мбаппе
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Французов уникальная сборная, где ни одна позиция не проседает, а атака вообще как из какого-то фентази футбола Мбаппе, Дембеле, Олисе наверное такой тройки со времён Рональдиньо, Ривалдо, Роналдо не было в сборных:)
Ты и прочие французы
Охраняйте кукурузу !
Президент ваш очень глуп
На Россию точит зуб !
На бумаге у французов год за годом все сильнее и сильнее сборная (на бумаге). Посмотрим, в общем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» предлагает Левандовскому контракт на год со снижением зарплаты почти на 50% и увеличенными бонусами. Клуб ждет ответа к концу апреля-началу мая
15 минут назад
Товарищеские матчи. Португалия сыграет с Мексикой, США пропустили 5 голов от Бельгии, Кот-д’Ивуар разгромил Южную Корею
24 минуты назад
Бартомеу о том, что он был «худшим президентом в истории «Барсы»: «Забавно, когда так говорят. По каким критериям? За 6 лет я выиграл 13 титулов и заработал для клуба более 100 млн евро»
40 минут назад
Дешам о США: «Мы провели кучу времени в аэропорту, таких проверок я в жизни не видел. Летом добавится жара, будем тратить меньше энергии на все, что вне поля»
50 минут назад
Филипе Луис: «Реал» – всегда фаворит ЛЧ из-за своей истории, мне больно это говорить. Но у «Баварии» один из лучших составов в мире. Из этой пары может выйти один из финалистов»
55 минут назад
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
сегодня, 20:58
Вагнер Лав о завершении карьеры: «Это были годы борьбы, самоотдачи, безмерных радостей, а также многих испытаний. Футбол дал мне все, а я старался отплатить ему любовью и самоотдачей»
сегодня, 20:54
«Барса» может включить игроков в сделку по Бастони, чтобы снизить цену. «Интеру» нравятся Ольмо и Ферран (CalcioMercato)
сегодня, 20:49
Папа римский выступил на стадионе «Монако»: «Войны – это плод идолопоклонства власти и деньгам. Каждая оборванная жизнь – это рана в теле Христа. Да не привыкнем мы к грохоту оружия!»
сегодня, 20:41
Семак о бразильцах «Зенита»: «Энрике сделал хорошую заявку на вызов в сборную на ЧМ. У Дугласа позиция попрочнее, Вендел и Нино могли бы побороться по потенциалу»
сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Решак заявил, что Ямаль не играл бы в «Барсе» при Месси, Неймаре и Суаресе: «Ему бы даже не дали шанса. Когда нет возможности подписывать игроков, ты обязан искать резервы в академии»
2 минуты назад
Роман Бабаев: «Вагнер Лав – это любовь один раз и навсегда. Это игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев. Хотим проводить легенду у нас дома прощальным матчем»
8 минут назад
Райя о Гарсии: «Барселона» не была бы там, где она сейчас, если бы не он. Если тренер сборной решит, что должен играть Жоан, мы будем ему помогать»
37 минут назад
Пальцев не сыграет за сборную России с Мали. Защитник вернется в «Краснодар» («РБ Спорт»)
сегодня, 21:00
Мартынович о «Зените» в ЛЧ: «За выход в плей-офф бы точно боролись. У них хорошие и качественные русские футболисты и легионеры»
сегодня, 20:59
«Милан» покупает второго бомбардира «Партизана» Костича. За 19-летнего форварда заплатят 3 млн евро
сегодня, 20:35
Шесть воспитанников «Зенита» дебютировали за основную команду в матче с «Кайратом» – Хотулев, Шаталов, Касаджиков, Мусаев, Юдин, Потапенко
сегодня, 20:21Фото
«Когда Абаскали приезжают – смешно. Бесковы, Романцевы, Газзаевы, Семины, Бердыевы обыгрывали «Аякс», «Баварию», побеждали всю жизнь. А такие нам не нужны». Шикунов про испанца
сегодня, 19:51
Ташуев о сборной: «Все устали играть товарищеские матчи, уже набило оскомину, просто играем для болельщиков. Все ждут официальных матчей, нет смысла обсуждать даже»
сегодня, 19:42
«Объясните, как капитаны «Реала» и «Барселоны» вышли из страны с населением в три миллиона человек». Сборная Уругвая о Вальверде и Араухо
сегодня, 19:34
Рекомендуем