Мбаппе о ЧМ-2026: «Мы будем играть ради более чем 67 млн французов, на нас давит целая страна. Хотим привезти кубок домой. Я капитан, должен давать советы молодым игрокам»

Мбаппе о ЧМ: мы будем играть ради 67 млн французов и понимаем ответственность.

Нападающий «Реала » и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об участии в третьем чемпионате мира.

– Вы выиграли чемпионат мира совсем молодым. В 2022 году вы снова вышли в финал. Как вы готовитесь к чемпионату мира 2026 года морально, эмоционально? Впереди напряженные полтора месяца. Как вы готовитесь к турниру?

– О, очень спокойно, потому что теперь у меня есть опыт, позволяющий понять, что такое чемпионат мира. И теперь, конечно, я капитан команды, я должен давать советы молодым игрокам, которые впервые выступят на чемпионате мира.

Мы знаем, что значит выступать на чемпионате мира – это очень сложно. Мы испытываем огромное эмоциональное давление. Мы знаем, что на нас давит целая страна. Мы будем играть ради более чем 67 миллионов французов.

В конце концов, мы понимаем, какая ответственность лежит на нас. Но мы готовы к этому и подходим к турниру со спокойствием, скромностью, но также и с амбициями привезти кубок домой и добавить и третью звезду на футболку.

– Насколько реальным вы считаете третий подряд выход в финал и получение звания лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира? Потому что это тоже возможно, от рекорда вас отделяют всего четыре гола.

– Да, да, но, как я уже говорил, потому что меня об этом уже спрашивали, для меня совершенно сюрреалистично думать, что я могу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Как я уже говорил, для меня чемпионат мира – это соревнование звезд, лучших игроков в истории футбола, так что я не могу поверить, что мог стать игроком, забившим наибольшее количество голов.

Я думаю о самом реалистичном – о том, как помочь своей команде, о том, как мы можем победить и как нам выйти в финал в третий раз подряд, – сказал Мбаппе.