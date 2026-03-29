Бартомеу о том, что он был «худшим президентом в истории «Барсы»: «Забавно, когда так говорят. По каким критериям? За 6 лет я выиграл 13 титулов и заработал для клуба более 100 млн евро»
– Вас часто называют худшим президентом в истории клуба.
– Забавно, когда так говорят. Я бы спросил их: по каким критериям? Потому что, если говорить, например, о спортивных показателях, то за свой шестилетний срок я выиграл тринадцать титулов. Если судить по финансовым показателям, то за шесть лет я заработал для «Барсы» более 100 миллионов [евро].
И если бы не пандемия, выборы состоялись бы в июне 2021 года и, вероятно, началась бы реконструкция стадиона [«Камп Ноу»]», – сказал Бартомеу.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diari ARA
Это он, оказывается "выиграл за 6 лет 13 титулов". Из одной лучших команду и клубав за несколько десятилетий, Барса превратилась в клуб и команду с сомнительными игрой и репутацией. Ещё и на грани банкротства.
Этого афериста и пройдоху не мешало бы посадить, а не брать у него интервью.
А главное что очкастое чудище спустило на раздутые зарплаты и провальные трансферы сумму сопоставимую с реконструкцией стадиона, которая давно назрела и которую Лапорте теперь приходится делать в кредит.