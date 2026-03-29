Бартомеу о том, что он был «худшим президентом в истории «Барсы»: «Забавно, когда так говорят. По каким критериям? За 6 лет я выиграл 13 титулов и заработал для клуба более 100 млн евро»

Жозеп Бартомеу: по каким критериям я худший президент «Барсы»?.

– Вас часто называют худшим президентом в истории клуба.

– Забавно, когда так говорят. Я бы спросил их: по каким критериям? Потому что, если говорить, например, о спортивных показателях, то за свой шестилетний срок я выиграл тринадцать титулов. Если судить по финансовым показателям, то за шесть лет я заработал для «Барсы» более 100 миллионов [евро].

И если бы не пандемия, выборы состоялись бы в июне 2021 года и, вероятно, началась бы реконструкция стадиона [«Камп Ноу »]», – сказал Бартомеу.