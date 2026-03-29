  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бартомеу о том, что он был «худшим президентом в истории «Барсы»: «Забавно, когда так говорят. По каким критериям? За 6 лет я выиграл 13 титулов и заработал для клуба более 100 млн евро»
10

Жозеп Бартомеу прокомментировал мнение о том, что он был худшим президентом в истории «Барселоны». 

– Вас часто называют худшим президентом в истории клуба.

– Забавно, когда так говорят. Я бы спросил их: по каким критериям? Потому что, если говорить, например, о спортивных показателях, то за свой шестилетний срок я выиграл тринадцать титулов. Если судить по финансовым показателям, то за шесть лет я заработал для «Барсы» более 100 миллионов [евро].

И если бы не пандемия, выборы состоялись бы в июне 2021 года и, вероятно, началась бы реконструкция стадиона [«Камп Ноу»]», – сказал Бартомеу.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diari ARA
logoЖозеп Бартомеу
logoЛа Лига
logoКамп Ноу
logoБарселона
бизнес
деньги
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что то никакой другой топ-клуб из-за пандемии не оказался в такой глубочайшей финансовой заднице. Интересно почему, а Бармалей?
Ответ Евгений Сидоров
Только у Барселоны выкупили Неймара и Бартомеу вынужден был поднять личку остальным игрокам. Этот трансфер - начало мафии в футболе. Эти 222млн не были заработаны ПСЖ на поле
"И если бы не пандемия..." - если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой...
С таким составом и наличием праймового Месси в составе ты должен был выигрывать 3-4 ЛЧ! А так: внятной кадровой политики - никакой; вместо Л. Энрике (после 1 ЛЧ и 2 ЛЛ за три года) пришел пастух, затем еще 2, один другого краше. Сколько всякого барахла через клуб транзитом прошло за твое правление, уже и не вспомнишь всех, и за каждого выкладывал 30-40 лямов! По-хорошему, сидеть тебе бы, мил-человек, за решеткой, а не интервью давать))
За эти 6 лет если он выиграл 13 титулов сколько у него матчей в составе Барселоны? А сколько долгов было у Барселоны когда ты уходил? Клоун. 🤡🤡
как можно заработать больше 100 млн. и оставить при этом клуб в долгах? Чел явно вёл подрывную деятельность в Барсе. Заоблачные суммы трансферов, сумасшедшие контракты. Барса явно переплачивала за всех и всем подряд.

Это он, оказывается "выиграл за 6 лет 13 титулов". Из одной лучших команду и клубав за несколько десятилетий, Барса превратилась в клуб и команду с сомнительными игрой и репутацией. Ещё и на грани банкротства.

Этого афериста и пройдоху не мешало бы посадить, а не брать у него интервью.
Заработал 100 млн, потратил 1000 млн.
Всего лишь чуть не обанкротил клуб, ерунда какая)
А главное что очкастое чудище спустило на раздутые зарплаты и провальные трансферы сумму сопоставимую с реконструкцией стадиона, которая давно назрела и которую Лапорте теперь приходится делать в кредит.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
