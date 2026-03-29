Дешам о США: «Мы провели кучу времени в аэропорту, таких проверок я в жизни не видел. Летом добавится жара, будем тратить меньше энергии на все, что вне поля»

Дешам о проблемах в США: мы провели кучу времени в аэропорту.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда во время визита в США на матчи с Бразилией и Колумбией.

Летом в США, а также в Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира.

«Что касается температуры – тут все спокойно. Но есть проблемы, о которых я знал, и они остаются, в частности по времени. По прилете мы провели кучу времени в аэропорту, с проверками, каких я никогда не видел за всю свою жизнь. Мы адаптируемся.

То, что мы побывали в Бостоне, – это еще более важная репетиция для нас, потому что мы будем там играть. Я был там вместе с Ги Стефаном (тренер сборной Франции – Спортс’‘) на клубном чемпионате мира – на полуфиналах и финале. Пообщавшись с игроками, которые там выступали, мы увидели, что есть разные ситуации и разные сложности.

Нужно стараться их минимизировать и адаптироваться. Летом добавится жара, восстановление будет иметь большое значение. Но медийные обязательства проходят на стадионе, который находится в 45 минутах от тренировочной базы. Если играть в 15:00 или 17:00, времени остается не так много. В 21:00 – можно лучше все организовать. Мы будем адаптироваться и делать все возможное, чтобы тратить меньше энергии на все, что происходит вне поля», – сказал Дешам.