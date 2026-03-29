Филипе Луис: «Реал» – всегда фаворит ЛЧ из-за своей истории, мне больно это говорить. Но у «Баварии» один из лучших составов в мире. Из этой пары может выйти один из финалистов»
Бывший защитник «Атлетико» и сборной Бразилии Филипе Луис ответил на вопрос о фаворитах Лиги чемпионов.
«Что ж, мне больно это говорить, но «Реал» всегда является фаворитом из-за своей истории. Правда, он попал на «Баварию».
Из этой пары может выйти один из финалистов, потому что у «Баварии» один из лучших составов в мире», – сказал Филипе Луис.
Матчи между «Реалом» и «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 7 и 15 апреля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
10 комментариев
С большой долей вероятности будут определять не то что финалиста, а победителя ЛЧ. Какие бы не были проблемы у Реала, но игры с Сити доказали в очередной раз, что ЛЧ это их турнир, как будто другая команда выступает и объяснения этому нет...
красиво отлетели от арсов в прошлом году
Реал плохо на середняков настраивается
Учитывая результативность атаки Баварии, то отсутствие Куртуа может сказаться
Хочется верить, что противостояние с Баварией станет одним из украшений этого розыгрыша Лиги Чемпионов. Бавария на ходу, будет крайне сложно, тем более без Куртуа, но все же надеюсь, что подопечные Арбелоа покажут достойную игру.
"Больно, Гарик?" - "Больно, Вася!" - что-то, "это" Реал хорошо умеет!
