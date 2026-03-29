Филипе Луис: «Реал» – всегда фаворит ЛЧ из-за своей истории, мне больно это говорить. Но у «Баварии» один из лучших составов в мире. Из этой пары может выйти один из финалистов»

Филипе Луис: больно это говорить, но «Реал» – всегда фаворит ЛЧ.

Бывший защитник «Атлетико» и сборной Бразилии Филипе Луис ответил на вопрос о фаворитах Лиги чемпионов .

«Что ж, мне больно это говорить, но «Реал» всегда является фаворитом из-за своей истории. Правда, он попал на «Баварию».

Из этой пары может выйти один из финалистов, потому что у «Баварии» один из лучших составов в мире», – сказал Филипе Луис .

Матчи между «Реалом » и «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 7 и 15 апреля.