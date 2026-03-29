Пальцев не сыграет за сборную России с Мали. Защитник вернется в «Краснодар» («РБ Спорт»)

Пальцев не сыграет со сборной Мали.

Валентин Пальцев не полетит со сборной России в Санкт-Петербург на игру против команды Мали , сообщает «РБ Спорт».

BetBoom товарищеский матч состоится 31 марта.

Тренерский штаб сборной принял решение отпустить защитника в расположение «Краснодара ».

В пятницу, 27 марта, Пальцев принял участие в матче против Никарагуа (3:1), проведя на поле 66 минут.

Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»