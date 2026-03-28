Мартынович о «Зените» в ЛЧ: «За выход в плей-офф бы точно боролись. У них хорошие и качественные русские футболисты и легионеры»
Защитник «Кайрата» Александр Мартынович порассуждал о том, на что «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов.
Сегодня российская команда обыграла казахстанскую со счетом 2:0 в товарищеском матче.
– Если бы «Зенит сейчас участвовал в Лиге чемпионов, смог бы пройти дальше общего этапа?
– Думаю, да. У «Зенита» хорошая команда, хорошие и качественные русские футболисты и легионеры.
Если бы «Зенит» участвовал в Лиге чемпионов, еще бы где-то точечно были произведены какие-то трансферы. Именно под Лигу чемпионов. За выход бы точно боролись, – сказал Мартынович.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
3 комментария
Если бы «Зенит сейчас участвовал в Лиге чемпионов, то не факт, что он вообще вышел бы в групповой этап, учитывая наш рейтинг
Рейтинг? Откуда он возьмётся?
В том то и дело, что ни от куда. У сборной хотя бы за счёт всяких Никарагуа можно более менее поддерживать рейтинг
