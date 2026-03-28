Мартынович о «Зените» в ЛЧ: «За выход в плей-офф бы точно боролись. У них хорошие и качественные русские футболисты и легионеры»

Мартынович: «Зенит» точно бы боролся за выход в плей-офф ЛЧ.

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович порассуждал о том, на что «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов.

Сегодня российская команда обыграла казахстанскую со счетом 2:0 в товарищеском матче.

– Если бы «Зенит сейчас участвовал в Лиге чемпионов, смог бы пройти дальше общего этапа?

– Думаю, да. У «Зенита» хорошая команда, хорошие и качественные русские футболисты и легионеры.

Если бы «Зенит» участвовал в Лиге чемпионов, еще бы где-то точечно были произведены какие-то трансферы. Именно под Лигу чемпионов. За выход бы точно боролись, – сказал Мартынович.