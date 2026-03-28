«Барса» может включить игроков в сделку по Бастони, чтобы снизить цену. «Интеру» нравятся Ольмо и Ферран (CalcioMercato)

«Интер» интересуется Ольмо и Ферраном из «Барсы».

«Барселона» рассматривает вариант с включением игроков в сделку по Алессандро Бастони , сообщает CalcioMercato.

По данным источника, «Интер » готов обсуждать трансфер защитника, если каталонцы предложат не менее 80 млн евро. «Барса» может предложить «нерадзурри» кого-то из своих футболистов, чтобы снизить цену.

Отмечается, что «Интер» проявляет интерес к двум игрокам сине-гранатовых – Дани Ольмо и Феррану Торресу . Первый ценится за умение играть между линиями, второй – за универсализм.

Миланцам также нравится Жерар Мартин, однако, в отличие от двух других испанцев, «Барселона » наложила вето на продажу защитника.