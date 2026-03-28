«Барса» может включить игроков в сделку по Бастони, чтобы снизить цену. «Интеру» нравятся Ольмо и Ферран (CalcioMercato)
«Барселона» рассматривает вариант с включением игроков в сделку по Алессандро Бастони, сообщает CalcioMercato.
По данным источника, «Интер» готов обсуждать трансфер защитника, если каталонцы предложат не менее 80 млн евро. «Барса» может предложить «нерадзурри» кого-то из своих футболистов, чтобы снизить цену.
Отмечается, что «Интер» проявляет интерес к двум игрокам сине-гранатовых – Дани Ольмо и Феррану Торресу. Первый ценится за умение играть между линиями, второй – за универсализм.
Миланцам также нравится Жерар Мартин, однако, в отличие от двух других испанцев, «Барселона» наложила вето на продажу защитника.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CalcioMercato
Ольмо ни в коем случае отпускать не нужно, если только он сам этого не захочет
Менять Бастони на таких...)
Ферран это Лаутаро на минималках. Сильно сильно на минималках.
Если Ольмо отдадите сильно пожалеете. Это лучшая в Европе "скрытая , теневая " звезда. Забивает не много, но очень важные.
Ольмо нужен Барсе, а вот Феррана можно отдать, в придачу Араухо с Крисом могут забрать.
Феррана пожалуйста 🙏
