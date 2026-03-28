  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Вагнер Лав о завершении карьеры: «Это были годы борьбы, самоотдачи, безмерных радостей, а также многих испытаний. Футбол дал мне все, а я старался отплатить ему любовью и самоотдачей»
6

Вагнер Лав о завершении карьеры: «Это были годы борьбы, самоотдачи, безмерных радостей, а также многих испытаний. Футбол дал мне все, а я старался отплатить ему любовью и самоотдачей»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о завершении карьеры. 

«Сегодня один из самых эмоциональных дней в моей жизни. После стольких лет, когда я жил футболом, пришло время официально закончить карьеру на поле.

Это были годы борьбы, самоотдачи, безмерных радостей, а также многих испытаний, которые заставляли меня расти как спортсмена и как человека. Тот парень из Бангу, который мечтал играть в мяч, никогда не мог представить, что проживет все, что я пережил: носить такие важные футболки, забивать решающие голы, выигрывать титулы и чувствовать любовь болельщиков, Это то, что я буду носить с собой вечно.

Хочу поблагодарить в первую очередь Бога и мою семью, которые всегда были рядом со мной во все времена, и все клубы, которые были частью моей истории. Одноклубникам, тренерам, персоналу и главное болельщикам: вы были важнейшей частью этого пути. Каждый радостный крик после гола, каждое проявление поддержки после побед и даже в трудные минуты – все это стоило того.

Я ухожу с поля с сердцем, полным благодарности, и с чувством выполненного долга. Футбол дал мне все, а я старался отплатить ему любовью, самоотдачей и множеством голов.

На этом любовь к полю заканчивается, но страсть к футболу останется навсегда.

Спасибо огромное за все!» – написал 41-летний Вагнер Лав. 

Вагнер Лав наиболее известен по игре за ЦСКА, за который он провел 259 матчей и забил 124 гола. 85 голов он забил в чемпионате России – рекорд ЦСКА. В составе армейцев бразилец выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.

Также Вагнер играл за «Палмейрас», «Коринтианс», «Фламенго», «Монако», «Бешикташ», «Кайрат» и другие клубы. Его последним клубом был «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона. За сборную Бразилии он провел 20 матчей, забив 4 гола.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Вагнера Лава
logoВагнер Лав
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoПалмейрас
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Казахстан
logoКайрат
logoКоринтианс
logoСборная Бразилии по футболу
logoМонако
logoвысшая лига Бразилия
logoФламенго
logoвысшая лига Турция
logoБешикташ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Благодаря Вагнеру у ЦСКА в 2000-х болельщиков прибавилось достаточно много, да и вообще из за таких как он хочется идти на стадион
При всех достижениях и отличной игре, всегда был позитивный, веселый, спасибо за это тоже
Легенда! Лучший легионер в РПЛ, думаю все болельщики разных клубов согласятся с этим)
Спасибо за крутые эмоции 🙌
Легенда так легенда! Всегда с теплом вспоминается)
Не так много футболистов, глядя на которых вспоминаешь, что футбол - это не работа, не бизнес, не политика, не война, не патриотический долг, а именно игра! И Вагнер как раз такой. Он именно играл! Спасибо ему за это.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
