Вагнер Лав о завершении карьеры: «Это были годы борьбы, самоотдачи, безмерных радостей, а также многих испытаний. Футбол дал мне все, а я старался отплатить ему любовью и самоотдачей»

Вагнер Лав высказался о завершении карьеры.

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о завершении карьеры.

«Сегодня один из самых эмоциональных дней в моей жизни. После стольких лет, когда я жил футболом, пришло время официально закончить карьеру на поле.

Это были годы борьбы, самоотдачи, безмерных радостей, а также многих испытаний, которые заставляли меня расти как спортсмена и как человека. Тот парень из Бангу, который мечтал играть в мяч, никогда не мог представить, что проживет все, что я пережил: носить такие важные футболки, забивать решающие голы, выигрывать титулы и чувствовать любовь болельщиков, Это то, что я буду носить с собой вечно.

Хочу поблагодарить в первую очередь Бога и мою семью, которые всегда были рядом со мной во все времена, и все клубы, которые были частью моей истории. Одноклубникам, тренерам, персоналу и главное болельщикам: вы были важнейшей частью этого пути. Каждый радостный крик после гола, каждое проявление поддержки после побед и даже в трудные минуты – все это стоило того.

Я ухожу с поля с сердцем, полным благодарности, и с чувством выполненного долга. Футбол дал мне все, а я старался отплатить ему любовью, самоотдачей и множеством голов.

На этом любовь к полю заканчивается, но страсть к футболу останется навсегда.

Спасибо огромное за все!» – написал 41-летний Вагнер Лав.

Вагнер Лав наиболее известен по игре за ЦСКА, за который он провел 259 матчей и забил 124 гола. 85 голов он забил в чемпионате России – рекорд ЦСКА. В составе армейцев бразилец выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.

Также Вагнер играл за «Палмейрас », «Коринтианс », «Фламенго », «Монако », «Бешикташ», «Кайрат» и другие клубы. Его последним клубом был «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона. За сборную Бразилии он провел 20 матчей, забив 4 гола.