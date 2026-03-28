Шесть воспитанников «Зенита» дебютировали за основную команду в матче с «Кайратом» – Хотулев, Шаталов, Касаджиков, Мусаев, Юдин, Потапенко
Шесть воспитанников «Зенита» дебютировали за основу в матче с «Кайратом».
Шесть воспитанников «Зенита» дебютировали за основную команду в одном матче.
Игроки 2007, 2008 и 2009 годов рождения Тимофей Хотулев (брат Данилы Хотулева), Иван Шаталов, Алексей Касаджиков, Амир Мусаев (брат Леона Мусаева), Александр Юдин и Егор Потапенко выходили на замену по ходу второго тайма товарищеского матча с «Кайратом» (2:0) в рамках Winline Суперсерии.
«Газпром-Академия» поздравляет всех воспитанников с дебютом за основную команду сине-бело-голубых и желает удачи на футбольном поле!» – говорится на сайте «Зенита».
Фото: fc-zenit.ru
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем