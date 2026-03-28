  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шесть воспитанников «Зенита» дебютировали за основную команду в матче с «Кайратом» – Хотулев, Шаталов, Касаджиков, Мусаев, Юдин, Потапенко
Фото
0

Шесть воспитанников «Зенита» дебютировали за основную команду в матче с «Кайратом» – Хотулев, Шаталов, Касаджиков, Мусаев, Юдин, Потапенко

Игроки 2007, 2008 и 2009 годов рождения Тимофей Хотулев (брат Данилы Хотулева), Иван Шаталов, Алексей Касаджиков, Амир Мусаев (брат Леона Мусаева), Александр Юдин и Егор Потапенко выходили на замену по ходу второго тайма товарищеского матча с «Кайратом» (2:0) в рамках Winline Суперсерии. 

«Газпром-Академия» поздравляет всех воспитанников с дебютом за основную команду сине-бело-голубых и желает удачи на футбольном поле!» – говорится на сайте «Зенита». 

Фото: fc-zenit.ru

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит мол
logoКайрат
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
