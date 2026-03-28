Папа римский выступил на стадионе «Монако»: «Войны – это плод идолопоклонства власти и деньгам. Каждая оборванная жизнь – это рана в теле Христа. Да не привыкнем мы к грохоту оружия!»

Папа римский выступил на стадионе «Монако».

Папа римский Лев XIV выступил с речью на стадионе «Луи II», где домашние матчи проводит «Монако ».

Понтифик прилетел в княжество на один день. Это первый визит главы римско-католической церкви в Монако с 1538 года.

«Вместо того чтобы признать Назарянина Мессией, которым и был долгожданный Христос, религиозные лидеры увидели в нем угрозу. Их видение было искажено до такой степени, что именно служители закона нарушили Закон. Забыв об обетовании Бога своему народу, они хотели убить невинного, потому что за их страхом скрывалась жажда власти.

Но если люди забывают заповедь «не убий», Бог не забывает об обетовании, которое готовит мир к спасению. Его Провидение превращает этот смертный приговор в способ проявления высшего замысла любви. Будучи нечестивым, Каиафа предсказал, что «Иисус умрет за народ».

Освобождение в основном принимает форму очищения от «нечистых идолов». Что это такое? Этим термином пророк указывает на все то, что порабощает сердце, что его покупает и развращает.

Слово «идол» означает «мелкая идея», то есть то есть узкое видение, которое затмевает не только славу Вседержителя, превращая его в объект, но и разум человека. Таким образом, идолопоклонники – близорукие люди: они смотрят на то, что пленяет их взор, затуманивая его. И так даже прекрасные и хорошие вещи на этой земле становятся идолами, превращаясь в формы рабства не для того, кто ими не обладает, а для того, кто ими пресыщается, оставляя ближнего в нищете и печали.

Таким образом, освобождение от идолов – это освобождение от власти, которая стала господством, освобождение от богатства, которое превращается в алчность, освобождение от красоты с оттенками тщеславия.

Поэтому, дорогие братья и сестры, на фоне многочисленных несправедливостей, разрушающих народы, и войны, коснувшейся нескольких наций, постоянно возвышается голос пророка Иеремии, провозглашенный в псалме: «Я изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их».

Очищение от идолопоклонства, которое делает людей рабами других людей, совершается как освящение, дар благодати, делающий людей сынами Божьими, братьями и сестрами друг другу. Этот дар озаряет наше настоящее, потому что кровопролитные войны, которые мы ведем, – это плод идолопоклонства власти и деньгам. Каждая оборванная жизнь – это рана в теле Христа.

Да не привыкнем мы к грохоту оружия и к образам войны! Мир – это не просто равновесие сил. Это дело очищения сердец, дело тех людей, кто видит в другом брата, о котором нужно заботиться, а не врага, которого нужно сразить», – сказал Лев XIV.