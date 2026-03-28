Семак о бразильцах «Зенита»: «Энрике сделал хорошую заявку на вызов в сборную на ЧМ. У Дугласа позиция попрочнее, Вендел и Нино могли бы побороться по потенциалу»

Семак: Энрике сделал хорошую заявку на вызов в сборную Бразилии на ЧМ.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак оценил шансы бразильских футболистов клуба на попадание в состав своей национальной команды на ЧМ-2026.

– Джон Дуран не играл сегодня. В чем причина – он не готов или что?

– Я уже говорил, наверное, не все слышали – что касается игроков, которых сегодня не было, или они отсутствовали по разным причинам: Вендел прилетает скоро, он улетал по семейным вопросам, он отпрашивался давно.

По Дурану: он летал в Барселону к доктору, есть у него свои проблемы. Этот период мы используем для того, чтобы все болячки залечить тем, кому это нужно, и решить все вопросы, которые нужно.

– Смотрели ли игру зенитовских бразильцев со сборной Франции? Можете что-то сказать? Например, Луис Энрике голевой пас отдал .

– Луис Энрике оставил самые приятные отзывы, наверное, среди болельщиков, журналистов. Вышел очень активно. Думаю, что сделал хорошую заявку для того, чтобы быть в числе вызванных на подготовку к финальной части чемпионата мира.

У Дугласа, я думаю, позиция попрочнее, потому что не такая большая конкуренция именно в этой позиции. Я думаю, он в числе тех, на кого Анчелотти рассчитывает. Поэтому рад за ребят.

Это мечта для любого футболиста – принять участие в финальной части чемпионата мира.

– Сергей Богданович, с «Динамо» не играл Педро. Сегодня мы видели, что он на скамейке сидел, но в заявку не попал. Он готов будет к следующей игре чемпионата?

– Надеюсь, что будет готов. Посмотрим, пока он еще не принимал участие в общей группе, но потихонечку восстанавливается. Надеюсь, что будет готов.

– Вдогонку вопрос по сборной Бразилии. Как вам кажется, кто из других бразильцев в «Зените» наиболее близок к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира? У кого наибольший шанс попасть в сборную?

– Возможно, у Нино. Учитывая конкуренцию на той или ной позиции, конечно, атакующая группа очень сильная, не так просто попасть туда. То же самое касается и центра поля.

По потенциалу могли бы и Вендел, и Нино побороться, быть одними из кандидатов в расширенном списке. Я думаю, шансы у ребят есть. Все зависит от главного тренера, какие критерии нужны от игроков, которых он хочет видеть в составе.

– А вы на связи с тренерским штабом и с Анчелотти?

– Нет, не на связи. Думаю, наша связь ему не нужна, он сам принимает решения, у него достаточно информации. Нам он не звонил, – сказал Семак.