«Милан» покупает второго бомбардира «Партизана» Костича. Сообщалось, что за 19-летнего форварда могут заплатить 5 млн евро
Итальянский клуб согласовал трансфер Андрея Костича из «Партизана», сообщают журналисты Лука Манинетти и Фабрицио Романо. Ранее появилась информация о том, что «россонери» готовы заплатить около 5 миллионов евро за игрока.
На счету Костича 11 голов в 27 матчах текущего сезона чемпионата Сербии. Больше голов среди игроков «Партизана» забил только Йован Милошевич – 12.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Луки Манинетти
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Несколько лет назад Милан уже покупал молодого серба. Я даже не помню как его зовут и соответственно не знаю где он сейчас играет.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем