  • «Милан» покупает второго бомбардира «Партизана» Костича. Сообщалось, что за 19-летнего форварда могут заплатить 5 млн евро
«Милан» купит Андрея Костича у «Партизана».

«Милан» подпишет 19-летнего черногорского нападающего.

Итальянский клуб согласовал трансфер Андрея Костича из «Партизана», сообщают журналисты Лука Манинетти и Фабрицио Романо. Ранее появилась информация о том, что «россонери» готовы заплатить около 5 миллионов евро за игрока. 

На счету Костича 11 голов в 27 матчах текущего сезона чемпионата Сербии. Больше голов среди игроков «Партизана» забил только Йован Милошевич – 12. 

Подробную статистику 19-летнего форварда можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Луки Манинетти
Несколько лет назад Милан уже покупал молодого серба. Я даже не помню как его зовут и соответственно не знаю где он сейчас играет.
