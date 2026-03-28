«Милан» покупает второго бомбардира «Партизана» Костича. Сообщалось, что за 19-летнего форварда могут заплатить 5 млн евро

«Милан» купит Андрея Костича у «Партизана».

Итальянский клуб согласовал трансфер Андрея Костича из «Партизана », сообщают журналисты Лука Манинетти и Фабрицио Романо. Ранее появилась информация о том, что «россонери» готовы заплатить около 5 миллионов евро за игрока.

На счету Костича 11 голов в 27 матчах текущего сезона чемпионата Сербии. Больше голов среди игроков «Партизана» забил только Йован Милошевич – 12.

