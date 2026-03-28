  • «Когда Абаскали приезжают – смешно. Бесковы, Романцевы, Газзаевы, Семины, Бердыевы обыгрывали «Аякс», «Баварию», побеждали всю жизнь. А такие нам не нужны». Шикунов про испанца
«Когда Абаскали приезжают – смешно. Бесковы, Романцевы, Газзаевы, Семины, Бердыевы обыгрывали «Аякс», «Баварию», побеждали всю жизнь. А такие нам не нужны». Шикунов про испанца

Шикунов об Абаскале: что он сделал, чтобы давать ему еще один шанс?.

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался против возможного возвращения Гильермо Абаскаля в Мир РПЛ. 

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил: «Россия всегда остается приоритетом. Уже готов к новому испытанию». 

«А что он хорошего здесь сделал? Зачем он нужен? Что он тут сделал, чтобы давать ему еще один шанс? Все последние чемпионаты уже семь лет выигрывают российские тренеры – Семак и Мусаев. Хороший футбол показывает «Локомотив» с Галактионовым.

Когда топ-тренер, вопросов нет, а когда Абаскали приезжают – просто смешно. Всю жизнь у нас были Бесковы, Романцевы, Газзаевы, Семины, Бердыевы. Они обыгрывали «Аякс», «Баварию» и остальные топ-клубы, побеждали всю жизнь. Поэтому нам такие, как Абаскаль, не нужны», – сказал Шикунов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Мостовой: увидишь Джавдеда, не трогай его, он мой!
Все эти победы были разовые. Ну да - приятно,запоминающееся. И что в итоге?
Романцев так вобще начал за здравие,а закончил 6 поражениями в 6 матчах и 1-18.
Кстати,как и Гончаренко в ЦСКА.
Все эти победы были разовые. Ну да - приятно,запоминающееся. И что в итоге? Романцев так вобще начал за здравие,а закончил 6 поражениями в 6 матчах и 1-18. Кстати,как и Гончаренко в ЦСКА.
К сожалению это так , мы привыкли гордиться вот таким победам ..
Кому нам? Все эти "нам" сейчас с Шикуновым в одной комнате?
Руй Витория 2 раза Наполи обыграл с Осимхеном в составе:) Что-то быстро забыли, что Спартак ещё недавно возил лидера серии А:)
Колыванов об Абаскале: «Мне по барабану, где он будет работать. Иностранцам очень вольготно работается в РПЛ: хорошая зарплата, особо не напрягают… Я за российских специалистов!»
Абаскаль об РПЛ: «Из-за политической ситуации многие игроки, приезжавшие в Россию, теперь едут в Турцию. От этого выиграли «Галатасарай» и «Фенербахче»
Тарханов о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Его даже близко к РПЛ нельзя допускать, он даже в Мексике ничего не смог сделать. У нас много своих тренеров без работы»
Семак о бразильцах «Зенита»: «Энрике сделал хорошую заявку на вызов в сборную на ЧМ. У Дугласа позиция попрочнее, Вендел и Нино могли бы побороться по потенциалу»
Разыгрываем футболку ЦСКА – в такой армейцы взяли Кубок УЕФА
«Спартак» проходит через привычный цикл: увольнение одного тренера, назначение другого, большие ожидания и увольнение. Все по классике хаотично». Канчельскис о красно-белых
Мостовой о сборной России: «Сейчас золотое время – никакого риска, никаких нервов, ничего. Просто отдыхаешь. Ребята сыграли, помылись, попели песни, сели в автобус и уехали»
Товарищеские матчи. Португалия встретится с Мексикой, США против Бельгии, Кот-д'Ивуар разгромил Южную Корею
Семак о судействе: «Я согласен, что такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить?»
Сафонов о матче с Никарагуа в Краснодаре: «Были все шансы отбить пропущенный мяч. Приятно вернуться в родные пенаты, но в призме моей карьеры «Краснодар» – пройденный этап»
Шон Дайч: «Парень в пабе сказал: «О, вы же ведете переговоры с «Тоттенхэмом». А я ответил: «Вряд ли – я сижу рядом с тобой и пью «Гиннесс». Если только ты не работаешь на «шпор»
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
Пономарев о 3:1 с Никарагуа: «Представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились, значит, мы где-то рядом с ними. Это не футбол. В советское время мы в Южной Америке не проигрывали»
Шесть воспитанников «Зенита» дебютировали за основную команду в матче с «Кайратом» – Хотулев, Шаталов, Касаджиков, Мусаев, Юдин, Потапенко
«Милан» покупает второго бомбардира «Партизана» Костича. Сообщалось, что за 19-летнего форварда могут заплатить 5 млн евро
Ташуев о сборной: «Все устали играть товарищеские матчи, уже набило оскомину, просто играем для болельщиков. Все ждут официальных матчей, нет смысла обсуждать даже»
«Объясните, как капитаны «Реала» и «Барселоны» вышли из страны с населением в три миллиона человек». Сборная Уругвая о Вальверде и Араухо
Гаджиев о наводнении в Дагестане и матче «Махачкалы» с «Балтикой»: «У нас так долго дожди не идут, времени еще много. Уверен, что не придется переносить»
Семак о 2:0 с «Кайратом»: «Молодежь получила игровое время. Думаю, для них это незабываемо: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в ЛЧ»
Беллингем о том, как затягивал с операцией на плече: «Я не хотел прерывать сезон c «Реалом». Лучшее время было после Евро, но я не хотел жить с послевкусием поражения три месяца»
«МЮ» предлагал Каземиро новый контракт, с хавбеком связывались другие клубы АПЛ и Ла Лиги. Бразилец отверг все эти варианты и хочет перейти в «клуб-победитель» (As)
Директор «Палмейраса» о Нино: «Мы всегда верили в его подписание, но это непростой трансфер. Я общался с Максимом, главным руководителем «Зенита», он знает все условия»
Пономарев о Семаке: «Пускай поработает с клубом со дна таблицы, посмотрим на его уровень. Он покупает любого игрока за любые деньги, у него возможности другие»
