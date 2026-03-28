«Когда Абаскали приезжают – смешно. Бесковы, Романцевы, Газзаевы, Семины, Бердыевы обыгрывали «Аякс», «Баварию», побеждали всю жизнь. А такие нам не нужны». Шикунов про испанца
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался против возможного возвращения Гильермо Абаскаля в Мир РПЛ.
Ранее экс-тренер «Спартака» заявил: «Россия всегда остается приоритетом. Уже готов к новому испытанию».
«А что он хорошего здесь сделал? Зачем он нужен? Что он тут сделал, чтобы давать ему еще один шанс? Все последние чемпионаты уже семь лет выигрывают российские тренеры – Семак и Мусаев. Хороший футбол показывает «Локомотив» с Галактионовым.
Когда топ-тренер, вопросов нет, а когда Абаскали приезжают – просто смешно. Всю жизнь у нас были Бесковы, Романцевы, Газзаевы, Семины, Бердыевы. Они обыгрывали «Аякс», «Баварию» и остальные топ-клубы, побеждали всю жизнь. Поэтому нам такие, как Абаскаль, не нужны», – сказал Шикунов.
Романцев так вобще начал за здравие,а закончил 6 поражениями в 6 матчах и 1-18.
Кстати,как и Гончаренко в ЦСКА.