«Спартак» проходит через привычный цикл: увольнение одного тренера, назначение другого, большие ожидания и увольнение. Все по классике хаотично». Канчельскис о красно-белых
Андрей Канчельскис: «Спартак» проходит через привычный для себя цикл.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации в «Спартаке».
«Ребят, «Спартак» проходит через привычный для себя цикл. Увольнение одного тренера, назначение другого, большие ожидания и увольнение в будущем.
Стабильности и последовательности в действиях руководства нет, все по классике хаотично. Жаль, что такой великий клуб не в лучшем состоянии», – сказал Канчельскис.
Команда под руководством Хуана Карлоса Карседо занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 38 очков после 22 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Евро-Футбол»
Ну, верим, что ещё делать, б...ть
Со вторым бюджетом в лиге один титул за 20 лет это да... Сильно
Со вторым бюджетом в лиге один титул за 20 лет это да... Сильно
Юбилеи не устраивали, как некоторые.
Цикл он потому и цикл, что никакого хаоса, а строгая последовательность
Слава богу, я болею не за Спартак. Но блин, я зачем-то болею за МЮ...
