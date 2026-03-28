«Спартак» проходит через привычный цикл: увольнение одного тренера, назначение другого, большие ожидания и увольнение. Все по классике хаотично». Канчельскис о красно-белых

Андрей Канчельскис: «Спартак» проходит через привычный для себя цикл.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации в «Спартаке ».

«Ребят, «Спартак» проходит через привычный для себя цикл. Увольнение одного тренера, назначение другого, большие ожидания и увольнение в будущем.

Стабильности и последовательности в действиях руководства нет, все по классике хаотично. Жаль, что такой великий клуб не в лучшем состоянии», – сказал Канчельскис.

Команда под руководством Хуана Карлоса Карседо занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 38 очков после 22 туров.