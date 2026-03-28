Ташуев о сборной: «Все устали играть товарищеские матчи, уже набило оскомину, просто играем для болельщиков. Все ждут официальных матчей, нет смысла обсуждать даже»
Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил об усталости от того, что сборная России играет только контрольные матчи.
Вчера национальная команда обыграла сборную Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.
«Соперник играл официальные матчи, нужно отдать им должное, это не уровень Кубы – это первое. Второе – мне кажется, все устали играть товарищеские матчи.
И мне обидно, что в этой игре было удаление. Игра шла неплохая, была борьба, Никарагуа сражались. Судья удалил по делу, в рамках правил, но зря. Учитывая положение нашей сборной, надо играть в равных составах. А так ясно, что у нас сразу появляется большое игровое преимущество.
Оценивать игру сборной уже набило оскомину, просто играем для болельщиков. Все ждут официальных матчей и уже устали от контрольных. Нет смысла обсуждать это даже», – сказал Ташуев.