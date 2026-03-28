Ташуев о сборной: «Все устали играть товарищеские матчи, уже набило оскомину, просто играем для болельщиков. Все ждут официальных матчей, нет смысла обсуждать даже»

Ташуев о сборной: все устали играть товарищеские матчи.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев заявил об усталости от того, что сборная России играет только контрольные матчи.

Вчера национальная команда обыграла сборную Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.

«Соперник играл официальные матчи, нужно отдать им должное, это не уровень Кубы – это первое. Второе – мне кажется, все устали играть товарищеские матчи.

И мне обидно, что в этой игре было удаление. Игра шла неплохая, была борьба, Никарагуа сражались. Судья удалил по делу, в рамках правил, но зря. Учитывая положение нашей сборной, надо играть в равных составах. А так ясно, что у нас сразу появляется большое игровое преимущество.

Оценивать игру сборной уже набило оскомину, просто играем для болельщиков. Все ждут официальных матчей и уже устали от контрольных. Нет смысла обсуждать это даже», – сказал Ташуев.