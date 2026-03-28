  • «Объясните, как капитаны «Реала» и «Барселоны» вышли из страны с населением в три миллиона человек». Сборная Уругвая о Вальверде и Араухо
18

В Уругвае не понимают, как из страны вышли нынешние капитаны «Реала» и «Барсы».

Официальный аккаунт сборной Уругвая в соцсетях опубликовал шутливый пост о том, что капитанами в «Барселоне» и «Реале» являются уругвайцы.

В «Барселоне» эту роль выполняет Рональд Араухо, в «Реале – Федерико Вальверде.   

«Объясните, как из страны с населением в три миллиона человек вышли нынешние капитаны «Реала» и «Барселоны», – написала пресс-служба уругвайской сборной, прикрепив фото игроков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети сборной Уругвая
Уругвай и Хорватия аномалии на мировой футбольной карте.
Богатые футбольные традиции важнее количества населения. В Китае или Индии людей дофига, но футбольной культуры нет. В Уругвае или Нидерландах людей меньше, но культура футбола есть. Это и решает.
Да дело даже не в традициях, а в системе подготовки, отбора. В Норвегии какие, например, традиции? А вон у них какие хорошие игроки, на ЧМ вышли, вынеся всех в отборе.
Феде справедливо, но из Араухо такой себе капитан. Привозной, с психологическими проблемами, красные ловит необязательные. В последней игре против Англии должен был тоже красную получить за фол против Фодена.
Это только у нас в чемпионате красная по правилам Мажича. Во всем мире это игра в мяч и максимум жёлтая.
Феде за свою карьеру привозил много раз и играл как Буратино большинство своей карьеры. Только совсем недавно он начал играть на уровне Реала. Но самое главное, что капитанами становятся те кто больше всех провел матчей в этом составе. Араухо и Вальверде как раз и стали так капитанами.
Двукратные чемпионы мира, какие вопросы
Хороший вопрос!
Конец 80-х. Идет партсобрание. Весь зал забит. Председатель обращается к
знатной ткачихе:
- Марья Ивановна! Как же так? Вы Герой труда! Член партии! Член профсоюза! Каке Вы могли стать валютной проституткой!
Встает ткачиха:
- Что я могу сказать? Просто п-о-в-е-з-л-о!!!
ну, уругвай как бы двукратный чемпион мира как никак....
А Суарес, Форлан и Кавани? В топ 10 лучших форвардов двух десятилетий, хотя Суарес даже в топ 10 в истории. Удивлен
Футбол для маленького Уругвая это основной вид спорта, там на него молятся. Сколько замечательных футболистов там воспитали, кроме вышеназванных это Суарес, Рекоба, Муслера, Форлан, Кавани, Фонсека, это те кто мне запомнились больше всех, если дополните список, буду благодарен. Кстати по уровню жизни Уругвай далеко опережает все страны Южной Америки.
Годин
Точно, спасибо.
На самом деле очень забавный вопрос) А ведь реально же
