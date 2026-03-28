«Объясните, как капитаны «Реала» и «Барселоны» вышли из страны с населением в три миллиона человек». Сборная Уругвая о Вальверде и Араухо

В Уругвае не понимают, как из страны вышли нынешние капитаны «Реала» и «Барсы».

Официальный аккаунт сборной Уругвая в соцсетях опубликовал шутливый пост о том, что капитанами в «Барселоне» и «Реале » являются уругвайцы.

В «Барселоне» эту роль выполняет Рональд Араухо , в «Реале – Федерико Вальверде .

«Объясните, как из страны с населением в три миллиона человек вышли нынешние капитаны «Реала» и «Барселоны», – написала пресс-служба уругвайской сборной, прикрепив фото игроков.