  Мостовой о сборной России: «Сейчас золотое время – никакого риска, никаких нервов, ничего. Просто отдыхаешь. Ребята сыграли, помылись, попели песни, сели в автобус и уехали»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил победу национальной команды над сборной Никарагуа в товарищеском матче (3:1).

– Игра сборной России разочаровала?

– Я еще в перерыве матча сказал, что мы играем, мягко говоря, плохо, с учетом того, что соперник в рейтинге примерно на 150-м месте. Спасибо судье, что не до конца знает правила и назначил пенальти, потому что когда человек лежит, его рука уперта в поле и мяч случайно в нее попадает, это не пенальти. Но арбитр назначил одиннадцатиметровый.

Слава богу, что мы ушли на перерыв при счете 2:1. Как я заметил, никто не расстроился. Все понимают, что таких соперников мы должны обыгрывать любым способом. Тем более, они добираются до нас по два-три дня. Второй тайм начался с удаления, и тут уже стало понятно, что по-любому мы победим.

– Мы помним ошибку Сафонова в матче с Нигерией, с Перу. Теперь с Никарагуа. С чем вы связываете это?

– Ошибки есть, но в товарищеской игре ты можешь ошибаться сколько угодно. Это ни на что не влияет. Если такой ляп допустить в официальном матче, это другое дело. Рано или поздно мы вернемся к международным встречам, и там уже начнутся проверки не такие, как сейчас.

– Но от вратаря такого уровня мало кто ждет подобных ляпов. Может, все-таки имела место какая-то расслабленность из-за недооценки соперника?

– Любой вратарь пропустит мяч, если хорошо ударить. Здесь игрок хорошо пробил в сторону ворот. Сафонов сам должен объяснить этот гол.

– Раньше все думали, что главная звезда сборной – Головин. Перешел ли теперь этот статус к Сафонову?

– У нас на пальцах одной руки можно пересчитать звезд, тем более тех, кто выступает в Европе. Один из них Головин, который там играет уже на протяжении восьми лет, и Сафонов, который два-три года выступает во Франции. Для меня, конечно, Головин остается главной звездой в силу того, что много лет играет за границей.

– Нет опасений, что из-за игры с соперниками уровня Никарагуа, Брунея, Кубы средний уровень сборной России упадет?

– Нет, но я уже говорил, что когда наступит момент, когда у наших ребят в голове туман, ноги не бегут, руки дрожат, как все играют, вот тогда мы и будем проверять. А сейчас ребята сыграли, помылись, попели песни, сели в автобус и уехали.

– То есть даже не вспотели?

– Да. Ну что это? То, что я говорил три года назад, к этому все и шло.

– Какие ожидания от матча со сборной Мали, которая выше уровнем, чем Никарагуа?

– Мы не знаем, какой состав сборной Мали к нам приедет. В принципе разницы никакой. Отыграли, помылись, сели в автобус и уехали.

– То есть вы на сто процентов уверены, что обыграем эту сборную?

– Да какая разница? Мы проиграли Перу, Чили, еще кому-то, и что? Ничего не поменялось. Такой же расширенный список в пятьдесят человек, все довольны и рады. Сейчас золотое время – никакого риска, никаких нервов, ничего. Просто отдыхаешь, – сказал Мостовой. 

Зрит в корень 🤣
Здесь соглашусь с Мостовым. Ребята приезжают в сборную почилить, отдохнуть от РПЛ. Тренировки восстановительные в режиме лайт. Можно порыбачить в пруду, как Кисляк с Тюкавиным, можно просто позагорать, покупаться в джакузи.
помылись, поели... , - плюс ещё бабки получили, забыл добавить...
Ну и что, это игроки виноваты что нет рисков, давления и прочего? Людей вызвали в сборную - они приехали. Подписант ублюдского письма в попытке ужалить выставляет себя клоуном в очередной раз
И что в этом плохого?
Сборная играет все хуже. Зачем вообще играют. Смотреть игры клоунов зачем? Футболисты развиваются и играют хорошо в своих клубах. Допустим через 5-6 лет начнутся игры. Тогда и посмотрим матчи. Зачем сейчас цирк. В хоккее нет товарищеских игр и все довольны первенством КХЛ
