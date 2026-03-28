Семак о судействе: «Я согласен, что такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить?»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается его главный вопрос к судейству.
Сегодня петербургская команда обыграла «Кайрат» со счетом 2:0 в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.
– Сегодня редкий матч, когда у вас не было претензий к арбитрам, как показалось. Все нормально было? Или просто матч не такой важный?
– Почему не было? Всегда, наверное, есть. Когда Мусаеву разбивают лицо в центре поля, а судья показывает в другую сторону... Наверное, где-то недосмотрел момент. Моменты были, конечно, всегда же есть ошибки. Вопрос к судейству не в том, что я чем-то недоволен или доволен, вопрос в последовательности.
Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с «Махачкалой». Я согласен, что пенальти такие не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте: ставить или не ставить, когда предыдущий ставит, и судейский корпус скажет: «Да, правильно сделал, правильное решение».
То же самое и руки. В одном матче ставят, в другом не ставят. Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть, которые трактуются, к сожалению, по-разному, вот это главный для меня вопрос, а не то, что судьи ошибаются. Все ошибаются, – сказал Семак.
Кукуян после ВАР назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой» за «фол по неосторожности» Кагермазова на Кондакове
Семак об этом и говорит - ну ошибся судья, пусть об этом Мажич скажет - и в следующий раз другой судья будет понимать "что есть правило" в конкретном игровом моменте. И если это просто - пусть Мажич и наводит оперативно и "просто" порядок в своей сфере ответственности.