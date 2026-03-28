Семак о судействе: «Я согласен, что такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить?»

Сергей Семак: такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается его главный вопрос к судейству.

Сегодня петербургская команда обыграла «Кайрат » со счетом 2:0 в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

– Сегодня редкий матч, когда у вас не было претензий к арбитрам, как показалось. Все нормально было? Или просто матч не такой важный?

– Почему не было? Всегда, наверное, есть. Когда Мусаеву разбивают лицо в центре поля, а судья показывает в другую сторону... Наверное, где-то недосмотрел момент. Моменты были, конечно, всегда же есть ошибки. Вопрос к судейству не в том, что я чем-то недоволен или доволен, вопрос в последовательности.

Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с «Махачкалой». Я согласен, что пенальти такие не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо » – «Оренбург » такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте: ставить или не ставить, когда предыдущий ставит, и судейский корпус скажет: «Да, правильно сделал, правильное решение».

То же самое и руки. В одном матче ставят, в другом не ставят. Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть, которые трактуются, к сожалению, по-разному, вот это главный для меня вопрос, а не то, что судьи ошибаются. Все ошибаются, – сказал Семак.

Кукуян после ВАР назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой» за «фол по неосторожности» Кагермазова на Кондакове