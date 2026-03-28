  • Семак о судействе: «Я согласен, что такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить?»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается его главный вопрос к судейству. 

Сегодня петербургская команда обыграла «Кайрат» со счетом 2:0 в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии. 

– Сегодня редкий матч, когда у вас не было претензий к арбитрам, как показалось. Все нормально было? Или просто матч не такой важный?

– Почему не было? Всегда, наверное, есть. Когда Мусаеву разбивают лицо в центре поля, а судья показывает в другую сторону... Наверное, где-то недосмотрел момент. Моменты были, конечно, всегда же есть ошибки. Вопрос к судейству не в том, что я чем-то недоволен или доволен, вопрос в последовательности.

Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с «Махачкалой». Я согласен, что пенальти такие не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте: ставить или не ставить, когда предыдущий ставит, и судейский корпус скажет: «Да, правильно сделал, правильное решение».

То же самое и руки. В одном матче ставят, в другом не ставят. Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть, которые трактуются, к сожалению, по-разному, вот это главный для меня вопрос, а не то, что судьи ошибаются. Все ошибаются, – сказал Семак. 

Кукуян после ВАР назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой» за «фол по неосторожности» Кагермазова на Кондакове

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Зенита»
Как поступить? Следовать правилам и показывать свой профессионализм, а не смотреть на другие матчи
Ответ maximilian_15
Да у Богданыча во всех последних интервью тема переводится на "а вот у других"...
все сельдерей понимает, когда от газпромовского мешка деньги получает.
Ответ Александр Северный
Прозрел!)
Ответ Александр Северный
жри хрюшку и жирей!
Не только там, но ещё и в матче Балтики с Сочи.
в повторе Вар показывает что контракта не было, но пенальти поставил 🤡
Не ставили такой же в матче Динамо - Оренбург. И нигде вообще такой не ставили.
ЦСКА - Спартак такой же фантомный контакт, но пенальти ставят.
Серёжа, судье надо поступить очень просто. Судить по правилам и не повторять чьих-то ошибок.
Так в этом и проблема , что непосредственный руководитель судьи после разбора сообщает, что судейское решение верное - нет ошибки.
Семак об этом и говорит - ну ошибся судья, пусть об этом Мажич скажет - и в следующий раз другой судья будет понимать "что есть правило" в конкретном игровом моменте. И если это просто - пусть Мажич и наводит оперативно и "просто" порядок в своей сфере ответственности.
А можно пример, кто ошибся против Зенита и похерил карьеру? Таких ошибок за последние годы масса была. Или просто балабол?
Из-за того,что болеешь за бомжей стал безмозглым что ли? Вспоминай или такой нет функции?
Эх семак, семак .... задаёт вопрос , на который знает ответ... или испортился настолько, что не знает?
