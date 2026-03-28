  Сафонов о матче с Никарагуа в Краснодаре: «Были все шансы отбить пропущенный мяч. Приятно вернуться в родные пенаты, но в призме моей карьеры «Краснодар» – пройденный этап»
Сафонов о матче с Никарагуа в Краснодаре: «Были все шансы отбить пропущенный мяч. Приятно вернуться в родные пенаты, но в призме моей карьеры «Краснодар» – пройденный этап»

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от BetBoom товарищеского матча с командой Никарагуа (3:1). 

«Сыграли матч в Краснодаре против Никарагуа. Двоякие ощущения: очень приятно вернуться в родные пенаты, и одновременно немного грустно. Но все же я понимаю, что жизнь идет своим чередом, и в призме моей карьеры «Краснодар» – это уже пройденный этап.

Особенное чувство – поддержка в родном городе. Особенно когда знаешь, что многие пришли посмотреть на мою игру. На трибунах во время матча были моя семья и мои друзья. В общем, со всех сторон это был очень важный матч для меня.

Также жаль, что не удалось сохранить ворота «сухими». Это тоже оставляет осадок, не говоря уже о том, что у меня были все шансы отбить пропущенный мяч 🤷🏻‍♂️🙂.

Но нужно концентрироваться на положительном, так что мысленно готовлюсь к следующим матчам. Спасибо, Краснодар, еще увидимся!» – написал Сафонов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Никогда не говори никогда
Призма она такая...
С такими привозами нам в Краснодар такое не надо .
Есть токарь (уровня бог) на заводе, получает зарплату сопоставимую с игроком, которому платят большие деньги за выступление в сборной РФ по футболу. Руководство завода собирает инвесторов 31000 человек на заводе и ещё миллионы по телевизору, для того, что бы он отстоял честь завода и показал мастер класс. Он выходит к станку и бракует у всех на глазах деталь. И вот так вот три раза за последние мастер классы.Что должны подумать и сказать инвесторы про его работу и про завод. Усомнятся ли они в его высоко классной компетенции? И захотят ли они смотреть на его мастер классы по браку?
Ринат Дасаев: «Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, но давайте не будем спешить. Когда много говоришь, бывают сглазы»
Генич о сборной России: «Ощущение, что игроки приезжают ради тренировок и вайба, а товарищеские матчи уже не возбуждают. Игра с Никарагуа не шибко впечатляла»
Александр Мостовой: «ПСЖ» попросит за Сафонова 30-40 млн евро. Какой смысл им отдавать основного вратаря дешевле? Сейчас цены в футболе сошли с ума»
