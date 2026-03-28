Сафонов о матче с Никарагуа в Краснодаре: «Были все шансы отбить пропущенный мяч. Приятно вернуться в родные пенаты, но в призме моей карьеры «Краснодар» – пройденный этап»
Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от BetBoom товарищеского матча с командой Никарагуа (3:1).
«Сыграли матч в Краснодаре против Никарагуа. Двоякие ощущения: очень приятно вернуться в родные пенаты, и одновременно немного грустно. Но все же я понимаю, что жизнь идет своим чередом, и в призме моей карьеры «Краснодар» – это уже пройденный этап.
Особенное чувство – поддержка в родном городе. Особенно когда знаешь, что многие пришли посмотреть на мою игру. На трибунах во время матча были моя семья и мои друзья. В общем, со всех сторон это был очень важный матч для меня.
Также жаль, что не удалось сохранить ворота «сухими». Это тоже оставляет осадок, не говоря уже о том, что у меня были все шансы отбить пропущенный мяч 🤷🏻♂️🙂.
Но нужно концентрироваться на положительном, так что мысленно готовлюсь к следующим матчам. Спасибо, Краснодар, еще увидимся!» – написал Сафонов.