Шон Дайч: «Парень в пабе сказал: «О, вы же ведете переговоры с «Тоттенхэмом». А я ответил: «Вряд ли – я сижу рядом с тобой и пью «Гиннесс». Если только ты не работаешь на «шпор»

Бывший тренер клубов АПЛ Шон Дайч прокомментировал слухи о возможном назначении в «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось , что лондонский клуб может рассмотреть вариант с назначением 54-летнего специалиста до конца сезона.

«Это прекрасно. Честно говоря, я был в пабе недалеко от моего дома, и один парень сказал мне: «О, вы же вроде как ведете переговоры с «Тоттенхэмом». А я ответил: «Ну, я сижу рядом с тобой и пью пинту «Гиннесса», так что это маловероятно».

Я сказал: «Если только ты не работаешь на «шпор», а их работа не заключается в том, чтобы пить «Гиннесс» в пабе The Seven Stars, то это крайне маловероятно!»

Я сказал: «Нет, я не веду [переговоры с «Тоттенхэмом »]. Я с тобой, приятель». И я работаю на talkSPORT. Вот чем я занимаюсь», – сказал Дайч.