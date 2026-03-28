  • Шон Дайч: «Парень в пабе сказал: «О, вы же ведете переговоры с «Тоттенхэмом». А я ответил: «Вряд ли – я сижу рядом с тобой и пью «Гиннесс». Если только ты не работаешь на «шпор»
Шон Дайч с юмором прокомментировал слухи о возможном назначении в «Тоттенхэм».

Бывший тренер клубов АПЛ Шон Дайч прокомментировал слухи о возможном назначении в «Тоттенхэм». 

Ранее сообщалось, что лондонский клуб может рассмотреть вариант с назначением 54-летнего специалиста до конца сезона. 

«Это прекрасно. Честно говоря, я был в пабе недалеко от моего дома, и один парень сказал мне: «О, вы же вроде как ведете переговоры с «Тоттенхэмом». А я ответил: «Ну, я сижу рядом с тобой и пью пинту «Гиннесса», так что это маловероятно». 

Я сказал: «Если только ты не работаешь на «шпор», а их работа не заключается в том, чтобы пить «Гиннесс» в пабе The Seven Stars, то это крайне маловероятно!» 

Я сказал: «Нет, я не веду [переговоры с «Тоттенхэмом»]. Я с тобой, приятель». И я работаю на talkSPORT. Вот чем я занимаюсь», – сказал Дайч. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
Дайч, нормальный адекватный тренер, обычно спасает от вылета. Удачи ему и пива пинту
В последнее время Ттх в запое честно говоря
Могу найти свой пост месячной давности где предлагал назначить в ТТХ Дайча.
Ответ Amalfitano
Могу найти свой пост месячной давности где предлагал назначить в ТТХ Дайча.
При всем уважении, это не так уж оригинально )
И Гиннесс и паб прорекламировал )
Тоттенхэм не потянет плотные 4-4-2 Дайча))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Семак о бразильцах «Зенита»: «Энрике сделал хорошую заявку на вызов в сборную на ЧМ. У Дугласа позиция попрочнее, Вендел и Нино могли бы побороться по потенциалу»
21 минуту назад
Разыгрываем футболку ЦСКА – в такой армейцы взяли Кубок УЕФА
28 минут назадТесты и игры
«Спартак» проходит через привычный цикл: увольнение одного тренера, назначение другого, большие ожидания и увольнение. Все по классике хаотично». Канчельскис о красно-белых
36 минут назад
Мостовой о сборной России: «Сейчас золотое время – никакого риска, никаких нервов, ничего. Просто отдыхаешь. Ребята сыграли, помылись, попели песни, сели в автобус и уехали»
46 минут назад
Товарищеские матчи. Португалия встретится с Мексикой, США против Бельгии, Кот-д’Ивуар разгромил Южную Корею
58 минут назадLive
Семак о судействе: «Я согласен, что такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить?»
сегодня, 19:28
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
сегодня, 18:40
Пономарев о 3:1 с Никарагуа: «Представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились, значит, мы где-то рядом с ними. Это не футбол. В советское время мы в Южной Америке не проигрывали»
сегодня, 18:39
Ринат Дасаев: «Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, но давайте не будем спешить. Когда много говоришь, бывают сглазы»
сегодня, 18:10
Бекхэм о невызове Трента в сборную Англии: «Я его большой фанат. Часто слышу, что он не так хорош в защите, как в атаке. Роберто Карлос тоже шел вперед, и приходилось его подстраховывать»
сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Шесть воспитанников «Зенита» дебютировали за основную команду в матче с «Кайратом» – Хотулев, Шаталов, Касаджиков, Мусаев, Юдин, Потапенко
7 минут назадФото
«Милан» покупает второго бомбардира «Партизана» Костича. Сообщалось, что за 19-летнего форварда могут заплатить 5 млн евро
22 минуты назад
«Когда Абаскали приезжают – смешно. Бесковы, Романцевы, Газзаевы, Семины, Бердыевы обыгрывали «Аякс», «Баварию», побеждали всю жизнь. А такие нам не нужны». Шикунов про испанца
37 минут назад
Ташуев о сборной: «Все устали играть товарищеские матчи, уже набило оскомину, просто играем для болельщиков. Все ждут официальных матчей, нет смысла обсуждать даже»
46 минут назад
«Объясните, как капитаны «Реала» и «Барселоны» вышли из страны с населением в три миллиона человек». Сборная Уругвая о Вальверде и Араухо
54 минуты назад
Сафонов о матче с Никарагуа в Краснодаре: «Были все шансы отбить пропущенный мяч. Приятно вернуться в родные пенаты, но в призме моей карьеры «Краснодар» – пройденный этап»
сегодня, 19:17
Гаджиев о наводнении в Дагестане и матче «Махачкалы» с «Балтикой»: «У нас так долго дожди не идут, времени еще много. Уверен, что не придется переносить»
сегодня, 18:59
Семак о 2:0 с «Кайратом»: «Молодежь получила игровое время. Думаю, для них это незабываемо: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в ЛЧ»
сегодня, 18:53
Беллингем о том, как затягивал с операцией на плече: «Я не хотел прерывать сезон c «Реалом». Лучшее время было после Евро, но я не хотел жить с послевкусием поражения три месяца»
сегодня, 18:45
«МЮ» предлагал Каземиро новый контракт, с хавбеком связывались другие клубы АПЛ и Ла Лиги. Бразилец отверг все эти варианты и хочет перейти в «клуб-победитель» (As)
сегодня, 18:31
Рекомендуем