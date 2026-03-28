Гаджиев о наводнении в Дагестане и матче «Махачкалы» с «Балтикой»: «У нас так долго дожди не идут, времени еще много. Уверен, что не придется переносить»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о возможном переносе домашнего матча 23-го тура Мир РПЛ против «Балтики» из-за наводнения в Дагестане.

Игра запланирована на 5 апреля. В Дагестане 28 марта произошло наводнение после мощных ливней и ветра. В Махачкале и 14 районах республики произошло массовое отключение электроснабжения. Без электричества остались 320 тысяч человек в 283 населенных пунктах. В ряде населенных пунктов отмечены перебои с водоснабжением и нарушение работы общественного транспорта. Введены режим ЧС и повышенной готовности. Сообщается о не менее 20 пострадавших.

«Сегодня у нас планировалось проведение открытой тренировки и встреча с болельщиками. Но, естественно, мы отменили это. Думали перенести встречу с болельщиками в помещение, но доехать до стадиона непросто.

Перенос матча? У нас так долго дожди не идут, времени еще много. Уверен, что игру против «Балтики» не придется переносить», – сказал Гаджиев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Очень бы помог перенос Балтике.
