Семак о 2:0 с «Кайратом»: «Молодежь получила игровое время. Думаю, для них это незабываемо: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в ЛЧ»

Семак о победе над «Кайратом»: молодежь получила игровое время, это им аванс.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Кайратом» в товарищеском матче (2:0) в рамках Winline Суперсерии.

«Хочется поблагодарить соперника, что несмотря на непростую логистику приехали к нам. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать в таком количестве. Нечасто такое количество приходит на матчи чемпионата России. Играть приятно всегда.

Тем, кому нужно, сыграли чуть побольше, кому не нужно много играть, – по 45 минут. Вышла молодежь и получила игровое время. Слава богу, все живы и здоровы, и обошлось без травм. Провели хороший товарищеский матч против хорошей команды.

Молодежь нужно оценивать через призму, что этот матч для них дебютный. Для них здорово получить опыт: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в Лиге чемпионов. Думаю, это незабываемо и останется в памяти.

Что касается игры, то думаю, что за столько короткий период сложно показать все, на что они способны. Это им такой аванс за их отношение и игру в составе молодежной команды. Будем надеяться, что они все дальше будут прогрессировать и чаще будут играть в составе нашей основной команды», – сказал Семак. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
А это правда, что Матч-ТВ, когда идёт плей-офф КХЛ, предпочитает показывать товарищеские матчи «Зенита»?
Ответ Pertinax Gandi
А это правда, что Матч-ТВ, когда идёт плей-офф КХЛ, предпочитает показывать товарищеские матчи «Зенита»?
Да кому нужен по КХЛ?
Тут молодёжь получает возможность поиграть против участника ЛЧ. А 300 миллионам телезрителей это увидеть.
Тем более, когда больше не сыграют.
Ответ Всё знаю
Да кому нужен по КХЛ? Тут молодёжь получает возможность поиграть против участника ЛЧ. А 300 миллионам телезрителям это увидеть. Тем более, когда больше не сыграют.
Иронию оценил
Вероятно в основе Зенита этих пацанов мы вряд ли увидим. Пока только травмированный Шилов, Михайлов, Москвичëв и призванный в молодëжку Кондаков могут в ближайшем будущем рассчитывать играть в команде на постоянной основе. Остальные разъедутся по арендам.
«Спартак» проходит через привычный цикл: увольнение одного тренера, назначение другого, большие ожидания и увольнение. Все по классике хаотично». Канчельскис о красно-белых
2 минуты назад
Мостовой о сборной России: «Сейчас золотое время – никакого риска, никаких нервов, ничего. Просто отдыхаешь. Ребята сыграли, помылись, попели песни, сели в автобус и уехали»
12 минут назад
Товарищеские матчи. Португалия встретится с Мексикой, США против Бельгии, Кот-д’Ивуар разгромил Южную Корею
24 минуты назадLive
Семак о судействе: «Я согласен, что такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить?»
26 минут назад
Шон Дайч: «Парень в пабе сказал: «О, вы же ведете переговоры с «Тоттенхэмом». А я ответил: «Вряд ли – я сижу рядом с тобой и пью «Гиннесс». Если только ты не работаешь на «шпор»
37 минут назад
Пономарев о матче с Никарагуа: «Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Если мы с такой командой так играем, значит, мы где-то рядом с ними»
сегодня, 18:39
Ринат Дасаев: «Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, но давайте не будем спешить. Когда много говоришь, бывают сглазы»
сегодня, 18:10
Бекхэм о невызове Трента в сборную Англии: «Я его большой фанат. Часто слышу, что он не так хорош в защите, как в атаке. Роберто Карлос тоже шел вперед, и приходилось его подстраховывать»
сегодня, 18:09
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
сегодня, 18:06
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Кайрат» благодаря голам Нино и Соболева
сегодня, 18:02
Шикунов об Абаскале: «Что он сделал, чтобы давать ему еще шанс? Уже семь лет РПЛ выигрывают российские тренеры. Всю жизнь у нас были Бесковы, Романцевы, Газзаевы, Семины, Бердыевы»
3 минуты назад
Ташуев о сборной: «Все устали играть товарищеские матчи, уже набило оскомину, просто играем для болельщиков. Все ждут официальных матчей»
12 минут назад
«Объясните, как нынешние капитаны «Реала» и «Барселоны» вышли из страны с населением в три миллиона человек». Сборная Уругвая о Вальверде и Араухо
20 минут назад
Сафонов о матче с Никарагуа в Краснодаре: «Были все шансы отбить пропущенный мяч. Приятно вернуться в родные пенаты, но в призме моей карьеры «Краснодар» – пройденный этап»
37 минут назад
Гаджиев о наводнении в Дагестане и матче «Махачкалы» с «Балтикой»: «У нас так долго дожди не идут, времени еще много. Уверен, что не придется переносить»
55 минут назад
Беллингем о том, как затягивал с операцией на плече: «Я не хотел прерывать сезон c «Реалом». Лучшее время было после Евро, но я не хотел жить с послевкусием поражения три месяца»
сегодня, 18:45
«МЮ» предлагал Каземиро новый контракт, с хавбеком связывались другие клубы АПЛ и Ла Лиги. Бразилец отверг все эти варианты и хочет перейти в «клуб-победитель» (As)
сегодня, 18:31
Директор «Палмейраса» о Нино: «Мы всегда верили в его подписание, но это непростой трансфер. Я общался с Максимом, главным руководителем «Зенита», он знает все условия»
сегодня, 17:33
Пономарев о Семаке: «Пускай поработает с клубом со дна таблицы, посмотрим на его уровень. Он покупает любого игрока за любые деньги, у него возможности другие»
сегодня, 17:31
Первая лига. «Факел» и «КАМАЗ» не забили, «Енисей» победил «Уфу», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 16:58
