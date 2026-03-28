Семак о 2:0 с «Кайратом»: «Молодежь получила игровое время. Думаю, для них это незабываемо: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в ЛЧ»

Семак о победе над «Кайратом»: молодежь получила игровое время, это им аванс.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак прокомментировал победу над «Кайратом » в товарищеском матче (2:0) в рамках Winline Суперсерии.

«Хочется поблагодарить соперника, что несмотря на непростую логистику приехали к нам. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать в таком количестве. Нечасто такое количество приходит на матчи чемпионата России. Играть приятно всегда.

Тем, кому нужно, сыграли чуть побольше, кому не нужно много играть, – по 45 минут. Вышла молодежь и получила игровое время. Слава богу, все живы и здоровы, и обошлось без травм. Провели хороший товарищеский матч против хорошей команды.

Молодежь нужно оценивать через призму, что этот матч для них дебютный. Для них здорово получить опыт: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в Лиге чемпионов. Думаю, это незабываемо и останется в памяти.

Что касается игры, то думаю, что за столько короткий период сложно показать все, на что они способны. Это им такой аванс за их отношение и игру в составе молодежной команды. Будем надеяться, что они все дальше будут прогрессировать и чаще будут играть в составе нашей основной команды», – сказал Семак.