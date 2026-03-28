Беллингем о том, как затягивал с операцией на плече: «Я не хотел прерывать сезон c «Реалом». Лучшее время было после Евро, но я не хотел жить с послевкусием поражения три месяца»

Беллингем о том, как затягивал с операцией: лучшее время было после Евро.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о проблемах с плечом, которые длились несколько лет.

Игрок получил вывих в начале сезона-2022/23, выступая за «Боруссию Дортмунд», но решил не делать операцию перед чемпионатом мира в Катаре. В конечном итоге футболиста прооперировали только летом 2025 года.

«Я очень переживал, знаете, из-за всего, что могло пойти не так. Наверное, это был самый сильный страх, который я когда-либо испытывал. Самое тяжелое чувство перед чем-то в моей жизни.

Больше всего беспокоит нестабильность – что если я неудачно приземлюсь, плечо снова может вылететь. Больше всего я жду момента, когда снова смогу играть без бандажа».

О решении не делать операцию перед ЧМ-2022

«Я просто не мог рисковать сроками из-за чемпионата мира 2022 года. Мы отложили операцию. Я думаю, сама травма плеча сильно влияет на все остальное тело.

Был момент, когда я чувствовал, что не могу двигаться из-за боли в спине. Мне сделали обследование, и обнаружилась грыжа межпозвоночного диска возле плеча.

Эпизод против «Райо Вальекано» (Беллингем травмировал плечо в игре, прошедшей в ноябре 2023 года – Спортс’‘) был хуже обычного – наверное, это было самое болезненное, что я переживал на тот момент. Плечо долго оставалось вне сустава, и я не мог вправить его сам, как делал это раньше.

Казалось, прошла вечность, прежде чем физиотерапевты смогли вернуть его на место… Это был ужасный опыт. Я не хотел прерывать тот год, который был у команды и у меня, пропускать три месяца и, возможно, изменить ход сезона. Оглядываясь назад, думаю, лучшим временем [для операции] было бы после Евро.

Сезон с «Реалом » закончился идеально, а со сборной Англии – не совсем (поражение в финале от Испании (1:2) – Спортс’‘), и я не хотел жить с этим послевкусием следующие три месяца. Во втором или третьем матче [сезона-2024/25] снова при отборе плечо вылетает. И тогда понимаешь: если откажусь, придется играть в бандаже до конца сезона», – рассказал Беллингем в ролике на своем YouTube-канале.