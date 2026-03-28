  • Пономарев о матче с Никарагуа: «Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Если мы с такой командой так играем, значит, мы где-то рядом с ними»
9

Пономарев о матче с Никарагуа: «Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Если мы с такой командой так играем, значит, мы где-то рядом с ними»

Пономарев о матче с Никарагуа: это не футбол, мы мучились.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от игры сборных России и Никарагуа

Команда Валерия Карпина обыграла соперника, занимающего 131-е место в рейтинге ФИФА, со счетом 3:1 в товарищеском матче.

«Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Второй мяч забили с пенальти, третий они сами себе привезли. Если мы с такой командой так играем, значит, мы где-то рядом с ними.

Я даже не хочу это обсуждать. Просто передавали мяч друг другу, ничего интересного я не увидел. Это не футбол. Никакого удовольствия от игры не получил. Ну да, выиграли – молодцы, но мне есть с чем сравнивать. В советское время мы ездили в Южную Америку, играли с Аргентиной, Перу – и не проигрывали. На чужих полях.

С такой игрой там [на чемпионате мира] делать нечего», – сказал Пономарев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная России по футболу
Владимир Алексеевич Пономарев
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Никарагуа
РИА Новости
Всё просто. Нет никакой спортивной мотивации в этих играх. Вообще - никакой!
Всё просто. Нет никакой спортивной мотивации в этих играх. Вообще - никакой!
Тогда надо сильно уменьшить финансовую мотивацию..
Ну, судить о силе команды по товарняку, такая себе аналитика)
А представляете что такое старческий маразм?! Серьёзно, деду 86 лет, уже не соображает толком, а вы продолжаете ему звонить и спрашивать за любую ерунду. Стыдно должно быть. Ах да, забыл что у нынешних писак ни стыда ни совести.
Если не наигрывать состав, а на каждый матч приглашать по 30-40 новых игроков, толку не будет.
Вы представляете, Аргентина обыграла Мавританию со 115 места рейтинга ФИФА всего лишь в 1 мяч, еле-еле. По мнению этого дилетанта значит Аргентина и Мавритания примерно один уровень?
Они сахар не едят. Думаю причина в этом
Учитывая наш разбавленный всякими палкиными состав, мы где-то с 98-го места были по уровню :)) так что это была игра команд примерно из одной лиги
А мы есть где то рядом с ними...То что нам рассказывают "эксперды" с матч тв про "мощь" нашей сборной это просто сказки..
