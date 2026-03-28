Пономарев о матче с Никарагуа: «Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Если мы с такой командой так играем, значит, мы где-то рядом с ними»

Пономарев о матче с Никарагуа: это не футбол, мы мучились.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от игры сборных России и Никарагуа .

Команда Валерия Карпина обыграла соперника, занимающего 131-е место в рейтинге ФИФА, со счетом 3:1 в товарищеском матче.

«Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Второй мяч забили с пенальти, третий они сами себе привезли. Если мы с такой командой так играем, значит, мы где-то рядом с ними.

Я даже не хочу это обсуждать. Просто передавали мяч друг другу, ничего интересного я не увидел. Это не футбол. Никакого удовольствия от игры не получил. Ну да, выиграли – молодцы, но мне есть с чем сравнивать. В советское время мы ездили в Южную Америку, играли с Аргентиной, Перу – и не проигрывали. На чужих полях.

С такой игрой там [на чемпионате мира] делать нечего», – сказал Пономарев.