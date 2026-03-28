  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «МЮ» предлагал Каземиро новый контракт, с хавбеком связывались другие клубы АПЛ и Ла Лиги. Бразилец отверг все эти варианты и хочет перейти в «клуб-победитель» (As)
6

«МЮ» предлагал Каземиро новый контракт, с хавбеком связывались другие клубы АПЛ и Ла Лиги. Бразилец отверг все эти варианты и хочет перейти в «клуб-победитель» (As)

«Манчестер Юнайтед» предлагал Каземиро новый контракт.

У Каземиро была возможность остаться в «Манчестер Юнайтед». 

В январе стороны объявили, что полузащитник покинет клуб по окончании сезона. Однако, как пишет As, «Юнайтед» предлагал бразильцу продлить контракт, высоко оценив уровень его игры в последнее время.

Сам футболист настаивает на том, что время его выступлений подошло к концу, и считает, что уйти лучше на позитивной ноте. Также игроку поступали предложения от других клубов АПЛ и Ла Лиги, однако все они были отклонены. 

Утверждается, что 34-летний хавбек хочет продолжить карьеру в «проекте-победителе» – деньги для него не так важны. «Интер Майами» включил Каземиро в свой шорт-лист, о чем уже сообщалось ранее. 

В текущем сезоне АПЛ полузащитник провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoКаземиро
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoИнтер Майами
logoМЛС
возможные трансферы
logoЛа Лига
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Виктория Пльзень?)
Интер Майами))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пономарев о матче с Никарагуа: «Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Если мы с такой командой так играем, значит, мы где-то рядом с ними»
16 минут назад
Ринат Дасаев: «Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, но давайте не будем спешить. Когда много говоришь, бывают сглазы»
45 минут назад
Бекхэм о невызове Трента в сборную Англии: «Я его большой фанат. Часто слышу, что он не так хорош в защите, как в атаке. Роберто Карлос тоже шел вперед, и приходилось его подстраховывать»
46 минут назад
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
49 минут назад
Опрос! Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
55 минут назад
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Кайрат» благодаря голам Нино и Соболева
57 минут назад
«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». Карпин – игрокам сборной в перерыве матча с Никарагуа
сегодня, 17:10Видео
Соболев забил «Кайрату» в товарищеском матче. У форварда «Зенита» 5 голов в 6 матчах в марте
сегодня, 17:46
«Ливерпуль» и «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в матче легенд на «Энфилде». Клопп тренировал «красных», играли Джеррард, Тиаго, Крауч, Риера, Коллер, Блашчиковски, Пишчек
сегодня, 17:18Фото
Губерниев о пиве на стадионах: «Я бы его вернул. Можно ограничить градус, например, до трех – это футбольный напиток. В вип-ложах есть и крепкий алкоголь, получается, одним можно, другим – нет»
сегодня, 17:18
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о 2:0 с «Кайратом»: «Молодежь получила игровое время. Думаю, для них это незабываемо: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в ЛЧ»
2 минуты назад
Беллингем о том, как затягивал с операцией на плече: «Я не хотел прерывать сезон c «Реалом». Лучшее время было после Евро, но я не хотел жить с послевкусием поражения три месяца»
10 минут назад
Директор «Палмейраса» о Нино: «Мы всегда верили в его подписание, но это непростой трансфер. Я общался с Максимом, главным руководителем «Зенита», он знает все условия»
сегодня, 17:33
Пономарев о Семаке: «Пускай поработает с клубом со дна таблицы, посмотрим на его уровень. Он покупает любого игрока за любые деньги, у него возможности другие»
сегодня, 17:31
Первая лига. «Факел» и «КАМАЗ» не забили, «Енисей» победил «Уфу», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 16:58
«Рейс раскаивается в том, что совершил поступок в виде агрессивного поведения». Глава КДК о дисквалификации защитника ЦСКА за удаление в игре с «Краснодаром»
сегодня, 16:48
Воробьев о рыбалке: «Не видел Тюкавина в деле – надо проверить. Знаю, в Краснодаре они с Кисляком рыбачили, но там поплавочная удочка – не очень люблю такое»
сегодня, 16:29
«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У них банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов». Канчельскис о петербуржцах
сегодня, 16:11
Кисляк о матчах ЦСКА с «Краснодаром»: «Самое принципиальное противостояние. Пока нет такой истории, как со «Спартаком», но по накалу – точно жаркое»
сегодня, 15:59
Видели первый матч 5-летнего Нойера в футболе? Плакал после пропущенных, но получил плюшевого мишку!
сегодня, 15:52ВидеоСпортс"
Рекомендуем