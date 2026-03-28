«МЮ» предлагал Каземиро новый контракт, с хавбеком связывались другие клубы АПЛ и Ла Лиги. Бразилец отверг все эти варианты и хочет перейти в «клуб-победитель» (As)
У Каземиро была возможность остаться в «Манчестер Юнайтед».
В январе стороны объявили, что полузащитник покинет клуб по окончании сезона. Однако, как пишет As, «Юнайтед» предлагал бразильцу продлить контракт, высоко оценив уровень его игры в последнее время.
Сам футболист настаивает на том, что время его выступлений подошло к концу, и считает, что уйти лучше на позитивной ноте. Также игроку поступали предложения от других клубов АПЛ и Ла Лиги, однако все они были отклонены.
Утверждается, что 34-летний хавбек хочет продолжить карьеру в «проекте-победителе» – деньги для него не так важны. «Интер Майами» включил Каземиро в свой шорт-лист, о чем уже сообщалось ранее.
В текущем сезоне АПЛ полузащитник провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативных паса.