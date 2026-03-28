Бекхэм о невызове Трента в сборную Англии: «Я его большой фанат. Часто слышу, что он не так хорош в защите, как в атаке. Роберто Карлос тоже шел вперед, и приходилось его подстраховывать»
Бывший полузащитник «Реала» и «МЮ» Дэвид Бекхэм высказался о непопадании Трента Александера-Арнолда в состав сборной Англии на мартовские игры.
«Вот поэтому я и не тренер сборной Англии – мне не нужно принимать такие решения!. Но я большой фанат Трента, мне он очень нравится как игрок.
Я столько раз слышал за эти годы, и когда он был в «Ливерпуле», и сейчас в «Реале», в сборной Англии, мол, «он не так хорош в защите, как в атаке». Но иногда нужно это принимать…
Роберто Карлос был выдающимся защитником, но при этом он был невероятен и в атаке. Он постоянно подключался вперед, и нам приходилось его подстраховывать – такие вещи ожидаемы.
Но что касается Трента – взял бы я его [на ЧМ-2026]? Мне было бы очень сложно не взять такого игрока. Но Томас заявил, что сейчас есть другие игроки, которые опережают его. Но он сказал «сейчас», а значит, все может измениться», – сказал Бекхэм.
Роберто Карлос закошмарит весь фланг, его только Грановский был способен сдержать. А пучеглазый - максимум навесить, вот и вся угроза от него. А в защите дыра