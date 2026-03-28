6

Бекхэм о невызове Трента в сборную Англии: «Я его большой фанат. Часто слышу, что он не так хорош в защите, как в атаке. Роберто Карлос тоже шел вперед, и приходилось его подстраховывать»

Бекхэм: я большой фанат Трента.

Бывший полузащитник «Реала» и «МЮ» Дэвид Бекхэм высказался о непопадании Трента Александера-Арнолда в состав сборной Англии на мартовские игры. 

«Вот поэтому я и не тренер сборной Англии – мне не нужно принимать такие решения!. Но я большой фанат Трента, мне он очень нравится как игрок.

Я столько раз слышал за эти годы, и когда он был в «Ливерпуле», и сейчас в «Реале», в сборной Англии, мол, «он не так хорош в защите, как в атаке». Но иногда нужно это принимать…

Роберто Карлос был выдающимся защитником, но при этом он был невероятен и в атаке. Он постоянно подключался вперед, и нам приходилось его подстраховывать – такие вещи ожидаемы.

Но что касается Трента – взял бы я его [на ЧМ-2026]? Мне было бы очень сложно не взять такого игрока. Но Томас заявил, что сейчас есть другие игроки, которые опережают его. Но он сказал «сейчас», а значит, все может измениться», – сказал Бекхэм. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
6 комментариев
Так Карлоса ещё никто не унижал.
Трент. Реал. Итоги.
Ахахах, перегрелся отец Ромео

Роберто Карлос закошмарит весь фланг, его только Грановский был способен сдержать. А пучеглазый - максимум навесить, вот и вся угроза от него. А в защите дыра
Есть у меня ощущение,что Тухель и в сборной перемудрит....слишком большое самомнение.
Материалы по теме
Трент извинился перед Арбелоа и игроками «Реала» за опоздание, из-за которого начал матч с «Атлетико» в запасе
23 марта, 12:52
Барнс и Уайт вызваны в сборную Англии вместо Эзе и Куансы – защитник «Арсенала» отказывался играть при Саутгейте. Тухель снова не вызвал Трента – у игрока «Реала» 1 матч при немце
23 марта, 12:26
Арбелоа оставил Трента в запасе на дерби с «Атлетико» за опоздание на одну из тренировок «Реала» (Marca)
22 марта, 19:20
Рекомендуем
Главные новости
Пономарев о матче с Никарагуа: «Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Если мы с такой командой так играем, значит, мы где-то рядом с ними»
16 минут назад
Ринат Дасаев: «Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, но давайте не будем спешить. Когда много говоришь, бывают сглазы»
45 минут назад
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
49 минут назад
Опрос! Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
55 минут назад
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Кайрат» благодаря голам Нино и Соболева
57 минут назад
«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». Карпин – игрокам сборной в перерыве матча с Никарагуа
сегодня, 17:10Видео
Соболев забил «Кайрату» в товарищеском матче. У форварда «Зенита» 5 голов в 6 матчах в марте
сегодня, 17:46
«Ливерпуль» и «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в матче легенд на «Энфилде». Клопп тренировал «красных», играли Джеррард, Тиаго, Крауч, Риера, Коллер, Блашчиковски, Пишчек
сегодня, 17:18Фото
Губерниев о пиве на стадионах: «Я бы его вернул. Можно ограничить градус, например, до трех – это футбольный напиток. В вип-ложах есть и крепкий алкоголь, получается, одним можно, другим – нет»
сегодня, 17:18
Генич о сборной России: «Ощущение, что игроки приезжают ради тренировок и вайба, а товарищеские матчи уже не возбуждают. Игра с Никарагуа не шибко впечатляла»
сегодня, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о 2:0 с «Кайратом»: «Молодежь получила игровое время. Думаю, для них это незабываемо: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в ЛЧ»
2 минуты назад
Беллингем о том, как затягивал с операцией на плече: «Я не хотел прерывать сезон c «Реалом». Лучшее время было после Евро, но я не хотел жить с послевкусием поражения три месяца»
10 минут назад
«МЮ» предлагал Каземиро новый контракт, с хавбеком связывались другие клубы АПЛ и Ла Лиги. Бразилец отверг все эти варианты и хочет перейти в «клуб-победитель» (As)
24 минуты назад
Директор «Палмейраса» о Нино: «Мы всегда верили в его подписание, но это непростой трансфер. Я общался с Максимом, главным руководителем «Зенита», он знает все условия»
сегодня, 17:33
Пономарев о Семаке: «Пускай поработает с клубом со дна таблицы, посмотрим на его уровень. Он покупает любого игрока за любые деньги, у него возможности другие»
сегодня, 17:31
Первая лига. «Факел» и «КАМАЗ» не забили, «Енисей» победил «Уфу», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 16:58
«Рейс раскаивается в том, что совершил поступок в виде агрессивного поведения». Глава КДК о дисквалификации защитника ЦСКА за удаление в игре с «Краснодаром»
сегодня, 16:48
Воробьев о рыбалке: «Не видел Тюкавина в деле – надо проверить. Знаю, в Краснодаре они с Кисляком рыбачили, но там поплавочная удочка – не очень люблю такое»
сегодня, 16:29
«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У них банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов». Канчельскис о петербуржцах
сегодня, 16:11
Кисляк о матчах ЦСКА с «Краснодаром»: «Самое принципиальное противостояние. Пока нет такой истории, как со «Спартаком», но по накалу – точно жаркое»
сегодня, 15:59
Рекомендуем