Бекхэм о невызове Трента в сборную Англии: «Я его большой фанат. Часто слышу, что он не так хорош в защите, как в атаке. Роберто Карлос тоже шел вперед, и приходилось его подстраховывать»

Бекхэм: я большой фанат Трента.

Бывший полузащитник «Реала » и «МЮ» Дэвид Бекхэм высказался о непопадании Трента Александера-Арнолда в состав сборной Англии на мартовские игры.

«Вот поэтому я и не тренер сборной Англии – мне не нужно принимать такие решения!. Но я большой фанат Трента, мне он очень нравится как игрок.

Я столько раз слышал за эти годы, и когда он был в «Ливерпуле », и сейчас в «Реале», в сборной Англии, мол, «он не так хорош в защите, как в атаке». Но иногда нужно это принимать…

Роберто Карлос был выдающимся защитником, но при этом он был невероятен и в атаке. Он постоянно подключался вперед, и нам приходилось его подстраховывать – такие вещи ожидаемы.

Но что касается Трента – взял бы я его [на ЧМ-2026]? Мне было бы очень сложно не взять такого игрока. Но Томас заявил, что сейчас есть другие игроки, которые опережают его. Но он сказал «сейчас», а значит, все может измениться», – сказал Бекхэм.