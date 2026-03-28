  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ринат Дасаев: «Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, но давайте не будем спешить. Когда много говоришь, бывают сглазы»
18

Ринат Дасаев: «Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, но давайте не будем спешить. Когда много говоришь, бывают сглазы»

Ринат Дасаев: мы уделяем много внимания Сафонову, давайте подождем.

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался считает, что игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова уделяют слишком много внимания.

«Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, который на данный момент показывает неплохую игру. Но давайте подождем. На моем веку, знаете, сколько талантливых вратарей выстреливают в одной-двух играх, а потом раз – и их нет.

Вратарь ценится не по одному сезону, а когда он долго находится в футболе. Сафонов 2-3 месяца всего в основе, поэтому давайте не будем спешить. А с другой стороны, когда много говоришь, бывают сглазы», – сказал Дасаев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoРинат Дасаев
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жесть конечно
Пацан просто чудеса творит
Нет чтобы поддержать, а они только дичь несут
Достиг Сафонов невероятных успехов.Но, вратарь он средний.Жутко везучий.
Больше говорили о его разводе!!!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пономарев о матче с Никарагуа: «Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Если мы с такой командой так играем, значит, мы где-то рядом с ними»
15 минут назад
Бекхэм о невызове Трента в сборную Англии: «Я его большой фанат. Часто слышу, что он не так хорош в защите, как в атаке. Роберто Карлос тоже шел вперед, и приходилось его подстраховывать»
45 минут назад
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
48 минут назад
Опрос! Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
54 минуты назад
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Кайрат» благодаря голам Нино и Соболева
56 минут назад
«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». Карпин – игрокам сборной в перерыве матча с Никарагуа
сегодня, 17:10Видео
Соболев забил «Кайрату» в товарищеском матче. У форварда «Зенита» 5 голов в 6 матчах в марте
сегодня, 17:46
«Ливерпуль» и «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в матче легенд на «Энфилде». Клопп тренировал «красных», играли Джеррард, Тиаго, Крауч, Риера, Коллер, Блашчиковски, Пишчек
сегодня, 17:18Фото
Губерниев о пиве на стадионах: «Я бы его вернул. Можно ограничить градус, например, до трех – это футбольный напиток. В вип-ложах есть и крепкий алкоголь, получается, одним можно, другим – нет»
сегодня, 17:18
Генич о сборной России: «Ощущение, что игроки приезжают ради тренировок и вайба, а товарищеские матчи уже не возбуждают. Игра с Никарагуа не шибко впечатляла»
сегодня, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о 2:0 с «Кайратом»: «Молодежь получила игровое время. Думаю, для них это незабываемо: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в ЛЧ»
1 минуту назад
Беллингем о том, как затягивал с операцией на плече: «Я не хотел прерывать сезон c «Реалом». Лучшее время было после Евро, но я не хотел жить с послевкусием поражения три месяца»
9 минут назад
«МЮ» предлагал Каземиро новый контракт, с хавбеком связывались другие клубы АПЛ и Ла Лиги. Бразилец отверг все эти варианты и хочет перейти в «клуб-победитель» (As)
23 минуты назад
Директор «Палмейраса» о Нино: «Мы всегда верили в его подписание, но это непростой трансфер. Я общался с Максимом, главным руководителем «Зенита», он знает все условия»
сегодня, 17:33
Пономарев о Семаке: «Пускай поработает с клубом со дна таблицы, посмотрим на его уровень. Он покупает любого игрока за любые деньги, у него возможности другие»
сегодня, 17:31
Первая лига. «Факел» и «КАМАЗ» не забили, «Енисей» победил «Уфу», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 16:58
«Рейс раскаивается в том, что совершил поступок в виде агрессивного поведения». Глава КДК о дисквалификации защитника ЦСКА за удаление в игре с «Краснодаром»
сегодня, 16:48
Воробьев о рыбалке: «Не видел Тюкавина в деле – надо проверить. Знаю, в Краснодаре они с Кисляком рыбачили, но там поплавочная удочка – не очень люблю такое»
сегодня, 16:29
«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У них банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов». Канчельскис о петербуржцах
сегодня, 16:11
Кисляк о матчах ЦСКА с «Краснодаром»: «Самое принципиальное противостояние. Пока нет такой истории, как со «Спартаком», но по накалу – точно жаркое»
сегодня, 15:59
Рекомендуем