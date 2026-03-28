Ринат Дасаев: «Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, но давайте не будем спешить. Когда много говоришь, бывают сглазы»

Ринат Дасаев: мы уделяем много внимания Сафонову, давайте подождем.

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался считает, что игре голкипера «ПСЖ » Матвея Сафонова уделяют слишком много внимания.

«Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, который на данный момент показывает неплохую игру. Но давайте подождем. На моем веку, знаете, сколько талантливых вратарей выстреливают в одной-двух играх, а потом раз – и их нет.

Вратарь ценится не по одному сезону, а когда он долго находится в футболе. Сафонов 2-3 месяца всего в основе, поэтому давайте не будем спешить. А с другой стороны, когда много говоришь, бывают сглазы», – сказал Дасаев.