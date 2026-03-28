Соболев забил «Кайрату» в товарищеском матче. У форварда «Зенита» 5 голов в 6 матчах в марте
Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился в пером тайме товарищеского матча с «Кайратом» (2:0, второй тайм). Форварда заменили в перерыве.
В этом месяце Александр забил 5 мячей в 6 матчах. С учетом только официальных игр у Соболева 4 гола в 6 матчах после зимней паузы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Даже сложно представить какая сейчас у Соболева трансферная стоимость... 30 млн? 40? Может 50??
Молодец, собрал жопу в горсть и начал забивать
К Краснодару в прайме подойдет и положит хет-трик?)
Bad guy!
Ящик пива начинает потихоньку отдаляться от Радимова. ))
Машина просто
