Соболев забил «Кайрату» в товарищеском матче. У форварда «Зенита» 5 голов в 6 матчах в марте

Соболев забил 5 голов в марте.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев отличился в пером тайме товарищеского матча с «Кайратом » (2:0, второй тайм). Форварда заменили в перерыве.

В этом месяце Александр забил 5 мячей в 6 матчах. С учетом только официальных игр у Соболева 4 гола в 6 матчах после зимней паузы.

